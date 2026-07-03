Cinco años del asesinato de Samuel Luiz: "No debemos, podemos ni queremos olvidar"

Fue un 3 de julio de 2021, de madrugada, cuando Samuel Luiz recibió una paliza mortal en la avenida de Buenos Aires de A Coruña. Allí, cinco años después, se juntaron este viernes decenas de personas para homenajearle. "Es un día muy especial", dijo el vicepresidente de ALAS Coruña, Antonio Díaz López, quien insistió en que también es "un día que no hay que olvidar". "No debemos, podemos ni queremos olvidar lo que pasó", expuso.

Tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial en octubre de 2024, el caso concluyó con tres condenados —más dos menores que estuvieron en otro proceso y que aceptaron una condena por asesinato— y dos personas absueltas. El pasado diciembre, tras los diferentes recursos, el Tribunal Supremo confirmó las condenas contra Diego Montaña, de 24 años con la agravante de homofobia; Alejandro Freire Yumba, 20 años; y Kaio Amaral Silva, 20 años y 6 meses al añadir el robo del teléfono del joven asesinado.

La justicia ya hizo su parte, pero el pueblo no olvida. Por eso ayer, junto al Playa Club, donde se inició la "cacería brutal e inhumana", como calificó la Fiscalía, se guardó un minuto de silencio que acabó con un aplauso lleno de sentimiento. También sonó la música de la saxofonista Sophie Simons.

Vigilia en Riazor con la saxofonista Sophie Simons / Carlos Pardellas

Las personas allí reunidas recorrieron la avenida de Buenos Aires hasta el punto exacto en el que se desplomó Samuel, donde depositaron flores de colores. Hubo lágrimas y abrazos porque, aunque hayan pasado ya cinco años, su recuerdo está muy presente.

Sara Crespo, la presidenta de ALAS Coruña, entidad impulsora de este homenaje, señaló en un comunicado a través de la página web que "la sentencia firme del Tribunal Supremo en el caso de Samuel Luiz supuso un paso muy importante en la lucha contra los delitos de odio y un mensaje claro de que la LGTBIfobia tiene consecuencias y no puede quedar impune". "Para ALAS A Coruña, que participó en este proceso como acusación popular, supone además la culminación de un compromiso adquirido con la memoria de Samuel, con su familia y con toda la sociedad", añadió.

Las condenas

A Diego Montaña, que fue quien inició la disputa con Samuel a la salida del pub Andén, en Riazor, se le impuso una condena de 24 años de prisión y cinco años de libertad vigilada por asesinato con agravante de discriminación, al entender que su reacción se debió a la animadversión que sentía hacia las personas homosexuales, cualidad que atribuyó a la víctima. Al ver que Samuel iba con un móvil aquella noche del 3 de julio de 2021, le dijo: "Deja de grabar, a ver si te voy a matar, maricón", y a partir de ahí, se desencadenó el ataque mortal. En realidad, el joven de Arteixo estaba hablando con una amiga por videollamada.

Para Alejandro Freire, la pena fue de 20 años por asesinato sin agravantes y cinco años de libertad vigilada. Él fue el que tiró por primera vez a Samuel al suelo tras atacarlo por la espalda.

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Kaio Amaral fue condenado a 17 años de prisión por asesinato y a cinco años de libertad vigilada; además de a tres años y medio por el robo del móvil de la víctima, que se llevó del lugar de los hechos con la intención de venderlo, pero del que, finalmente, se deshizo. En su caso, el jurado popular le declaró culpable de asesinato por mayoría de siete votos y no por unanimidad, como a Freire y a Montaña.