Unas cocheras temporales para el bus en A Coruña hasta que se construyan las de Agrela

El plan del Ayuntamiento de A Coruña para que las nuevas cocheras del autobús urbano se ubiquen en la parcela del antiguo acuartelamiento militar de Agrela incluye una alternativa temporal para estacionar los autocares de la nueva concesión hasta que se construya la nueva instalación. Los plazos para la división del solar de Defensa entre el Ministerio y el Ayuntamiento y para la urbanización de los terrenos, y los del propio concurso del transporte colectivo municipal, pendiente de licitación, impiden que las nuevas cocheras entren en funcionamiento con el nuevo contrato.

El Ayuntamiento, que el miércoles aprobó inicialmente la reparcelación de los terrenos del cuartel de Agrela, asegura que "está previsto, pero aún no cerrado" a dónde llevar los buses durante ese tiempo. No abunda en más detalles porque, argumenta, "el Gobierno prefiere contarlo cuando lo tenga todo ya ordenado y definido". En principio, la alternativa sería necesaria si Tranvías, que ha anunciado que optará a la concesión, no resulta la adjudicataria, pues esta empresa dispone en propiedad de las cocheras de Os Rosales, detrás del centro comercial.

El contrato del bus, pendiente de licitación

La nueva concesión del autobús, si se cumplen los plazos avanzados por el Ayuntamiento en el Diario Oficial de la Unión Europea en noviembre pasado, entrará en vigor el 31 de mayo de 2027, unos días después de las elecciones municipales. Pero la licitación, que el Concello había anunciado para la última Semana Santa, no está abierta aún. El concurso, según indicó el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, incluirá la obligación de que corra a cargo de la concesionaria la construcción y dotación de las nuevas cocheras, por lo que el servicio comenzará a prestarse sin esta instalación operativa.

Los plazos de la tramitación urbanística de la finca de Defensa hasta su puesta a disposición de la concesionaria tampoco garantizan que esta vaya a disponer del suelo cuando firme el contrato. La Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente en su sesión del miércoles el proyecto de reparcelación de la parcela, que la divide en dos, una para Defensa, en el frente de la avenida de Arteixo, y otra para el Ayuntamiento, detrás. Ahora se abre un mes de exposición pública para la presentación de alegaciones. Y después aún quedarán los trámites de aprobación del proyecto de urbanización y su ejecución, imprescindible para dotar de un acceso a la parcela.