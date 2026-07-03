La conquista de Tom Jones en A Coruña

A sus 86 años, muchos artistas viven de la nostalgia. Pero no es el caso de Tom Jones, que sigue defendiendo las canciones con una voz grave reconocida en todo el mundo. Llena el escenario y conquista al público. Así fue el concierto de este jueves en un Coliseum de A Coruña completamente entregado.

La magia empezó con I’m Growing Old, que el artista interpretó sentado en un taburete acompañado tan solo por el piano. Tras canciones emocionales como Tower of Song, el Tigre de Gales despertó al público con temas como Not Dark Yet.

Tom Jones en su concierto / Gus de la Paz

Con muchas de las asistentes tirando de abanico para combatir el calor, uno de los grandes momentos de la noche lo protagonizó It’s Not Unusual. Muchos levantaron sus móviles para inmortalizar la canción. Igual que con Sexbomb.

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«Es bueno estar de vuelta de nuevo en España», comentó Jones, que entonó un «Viva España» y expresó su confianza en un triunfo de la selección, que jugaba su partido contra Austria en el Mundial durante esta actuación. «Estoy seguro de que será un gran partido y estoy seguro de que va a ser una gran noche». Y así fue. No falló.