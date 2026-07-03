¿Cuánto costaría un sustituto de Gastón? A Coruña tiene presupuestada la compra de un tiburón

La muerte de Gastón, el tiburón toro que durante 30 años fue uno de los grandes símbolos del Aquarium Finisterrae deja abierta la puerta a que A Coruña traiga un nuevo tiburón al acuario. Lo que muchos se preguntarán ahora es cuánto cuesta un tiburón de este tipo. La respuesta se puede dar a ciencia cierta, ya que aparece en los presupuestos del Ayuntamiento para 2026, donde figura una partida destinada a incorporar un nuevo ejemplar.

Aun así, la alcaldesa, Inés Rey, aclaró en un programa de radio local que no iba a ser fácil encontrar un ejemplar, ya que la situación no es la misma de hace 20 años y que los tiburones que hay en los acuarios son muy mayores. La regidora local recordó que Chero Celemín estuvo buscando durante el anterior mandato en el que fue concejal de Cultura "una novia" para Gastón con el objetivo de que se quedara en el acuario cuando este falleciera.

Esta es la cantidad presupuestada para el nuevo tiburón

Las cuentas municipales de 2026 incluyen una inversión específica de 12.374 euros bajo el concepto "adquisición de un nuevo tiburón para el acuario". Se trata de una de las partidas más reducidas de todo el presupuesto, aunque suficiente para planear la llegada de un nuevo habitante a la emblemática Sala Naitilus.

Cuando se aprobaron las cuentas, el objetivo era incorporar un compañero para Gastón. Tras su fallecimiento, esa partida podría servir para cubrir el vacío que deja en las instalaciones en las que la ciudad lo pudo disfrutar.

Gastón cumplió en febrero 20 años en la ciudad

La anunció su muerte este viernes en sus redes sociales. "Durante varias xeracións, Gastón espertou a fascinación de milleiros de coruñeses e coruñesas dende a sala Nautilus. Hoxe despedímolo pero quedará nos nosos mellores recordos. O noso agradecemento ao equipo de Museos Científicos Coruñeses polo seu coidado e dedicación", explicaba Rey en una publicación.

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El tiburón cumplía hace unos meses, el 24 de febrero, 20 años en la ciudad, a donde había llegado procedente de Francia, en concreto del acuario de la localidad gala de Brest, en la Bretaña francesa. Desde entonces vivía en el tanque más grande de la instalación coruñesa, en la sala Nautilus, junto con otras especies de tiburones y de grandes peces atlánticos, y desde el principio fue uno de los principales reclamos del Aquarium Finisterrae, además de ser uno de los animales más populares entre los coruñeses asiduos del museo y también para los turistas que visitaban la instalación.