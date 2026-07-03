El entorno laboral como espacio seguro para la diversidad, una forma de atraer talento en A Coruña

El entorno laboral debe ser un espacio seguro para la diversidad LGBTIQ+ como forma para atraer y retener talento, es la principal conclusión del evento Orgullo Corporativo. Empresas y Diversidad LGBTIQ+ coorganizado por Repsol y la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI (REDI).

El Club Cámara Noroeste de A Coruña ha acogido este viernes Orgullo Corporativo. Empresas y Diversidad LGBTIQ+, un evento presentado por Alfonso Hermida en el que se ha abordado la importancia de abordar a nivel empresarial la inclusión de un colectivo que representa al 14 % de la población y al 20 % de los jóvenes.

En el acto se ha desvelado que el 80 % de las personas trans no tienen trabajo y se ha recordado que contar con un plan de inclusión LGBTIQ+ ya es obligatorio para las compañías con más de cincuenta personas en plantilla.

Un "encuentro pionero"

La directora del complejo industrial de Repsol en A Coruña, Natalia Barreiro, ha abierto este "encuentro pionero" y ha llamado la atención sobre la responsabilidad de las empresas "para que la igualdad de oportunidades sea real, visible y cotidiana".

Ha señalado que la diversidad implica "talento, competitividad y futuro" puesto que "las empresas y las organizaciones que son capaces de incorporar a todas las personas son más innovadoras, más competitivas, están más abiertas al cambio".

"Las personas dan lo mejor de sí mismas cuando pueden ser auténticas", ha argumentado y ha añadido que nadie "debería tener que elegir" entre su identidad y su futuro laboral.

Marta Herraiz, codirectora general de REDI, ha dicho que la LGBTIQ+ "es una de las diversidades más desconocidas en el mundo corporativo y quizá también de las más cuestionadas" y ha agregado que hay muchas personas del colectivo que tienen "miedo a sufrir repercusiones negativas en su carrera profesional o a sufrir rechazo".

"La diversidad existe en la sociedad"

La responsable de Cultura Corporativa, Diversidad y Experiencia del Empleado de Repsol, María Pilar Rojas, ha recordado que "la diversidad existe en la sociedad" y "si no está constatada en la empresa, es porque existen barreras" por lo que su trabajo se ha centrado en "identificar qué barreras para trabajarlas y eliminarlas y que las personas puedan desarrollar todo su talento".

Ha señalado la importancia de "crear ese espacio seguro" dentro del entorno laboral, que en el caso de Repsol se convirtió en la aparición de 900 personas que estaban invisibilizadas.

María Pilar Rojas ha llamado a que las empresas "no piensen que es cuestión de tiempo", pues deben emprender acciones y no es posible "ser neutrales".

Asesoradas 130 empresas

La responsable de Empleo, Formación e Igualdad de la Confederación de Empresas de A Coruña, Pilar Pallín, ha detallado que en la provincia ya se han asesorado a 130 empresas en este sentido y ha dicho que la inclusión "no puede quedarse en algo normativo, tiene que ser más permeable".

"Pensar que la vida privada de los trabajadores tiene que quedar en casa y que no repercute en el trabajo es irreal e ilógico", ha añadido y ha citado también la relevancia de ese "espacio seguro" en el que "hay cuestiones que ya no se toleran":

A nivel mercantil ha apuntado que "la diversidad no es una opción, está en el mercado real", por lo que si se excluye al colectivo LGBTIQ+ se cierran opciones con talento: "Que las empresas no lo vean como un consumo de recursos, sino como una inversión", ha concluido.

La secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais de la Xunta, Susana Pérez, ha llamado la atención sobre "generar esa oportunidad para fortalecer la capacidad de las empresas y de las personas" para "atraer y retener talento" y conseguir, a la vez, que "la legislación no genere un efecto contrario".

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Ha recomendado a las empresas que hagan un diagnóstico de cuál es su situación, que busquen la sensibilización y la concienciación interna y que aprovechen al máximo todo el conocimiento y las empresas que están actuando, pues "dar un pequeño paso ya es mejor que la situación actual".