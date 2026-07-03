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Fallece el anciano que había sido golpeado por un camión de la basura en A Coruña

El suceso ocurrió el pasado día 25 de junio

Un camión de la concesionaria de basuras de A Coruña

Un camión de la concesionaria de basuras de A Coruña / LOC

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RAC

A Coruña

El hombre de 88 años que fue alcanzado por un camión en la tarde del jueves 25 de junio del servicio municipal de recogida de la basura en la calle Pórtico de San Andrés falleció por la gravedad de las lesiones causadas en el accidente. Los hechos ocurrieron frente a la entrada de la iglesia castrense.

El accidente se produjo a las 18.50 horas del día 25 por causas que se desconocen cuando el anciano recibió un golpe del lateral del vehículo y cayó al suelo, según explicaban fuentes de la Policía Local.

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Al caer, el hombre sufrió heridas en la cabeza que le hicieron sangrar de forma abundante, a lo que se añadieron las lesiones que padeció en las piernas. Una ambulancia del servicio de emergencias 061 atendió en el lugar al accidentado y posteriormente le trasladó al Hospital Universitario de A Coruña donde falleció el pasado lunes 29 de junio, según ha trascendido.

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