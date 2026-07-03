Fallece Gastón, el tiburón del Aquarium Finisterrae de A Coruña

Gaston, el tiburón toro que era una de las estrellas del Aquarium Finisterrae de A Coruña, ha fallecido. Así lo ha confirmado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en sus redes sociales. "Durante varias xeracións, Gastón espertou a fascinación de milleiros de coruñeses e coruñesas dende a sala Nautilus. Hoxe despedímolo pero quedará nos nosos mellores recordos. O noso agradecemento ao equipo de Museos Científicos Coruñeses polo seu coidado e dedicación", explicaba el Rey en una publicación.

Precisamente gastón cumplía hace unos meses, el 24 de febrero, 20 años en la ciudad, a donde había llegado procedente de Francia, en concreto del acuario de la localidad gala de Brest, en la Bretaña francesa. Desde entonces vivía en el tanque más grande de la instalación coruñesa, en la sala Nautilus, junto con otras especies de tiburones y de grandes peces atlánticos, y desde el principio fue uno de los principales reclamos del Aquarium Finisterrae, además de ser uno de los animales más populares entre los coruñeses asiduos del museo y también para los turistas que visitaban la instalación.

El Concello explicaba en febrero, con motivo del aniversario, que Gastón nació "en las frías aguas de la costa sudafricana" y que, cuando fue capturado, tenía unos tres años. Entonces medía 180 centímetros y pesaba 50 kilos. Primero fue trasladado al Oceanópolis de Brest, donde permaneció varios años en compañía de otros ejemplares de su misma especie, hasta que "la convivencia se volvió muy difícil, ya que se peleaban frecuentemente e incluso llegaron a hacerse heridas y cortes en la piel". El personal cuidador decidió entonces que "había que trasladarlo" y fue cuando viajó hasta a A Coruña. "Tras llegar al Aquarium Finisterrae —para entonces medía 3 metros y pesaba 120 kilos— permaneció en cuarentena durante varias semanas y se adaptó a la temperatura de las aguas atlánticas, pues venía de un tanque tropical", explicaba el Concello.

Noticias relacionadas

Gastón, tras un período de adaptación, empezó a comer con normalidad y enseguida se adaptó con éxito a su nuevo hábitat en el acuario coruñés. "Ganó 20 kilos, señal de que el proceso de adaptación había transcurrido con éxito, por lo que se pudo incorporar al tanque de la sala Nautilus, donde continúa tras 20 años", añadía la nota informativa.