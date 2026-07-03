La fusión de ópera y tango que presenta el cantante Borja Quiza en A Coruña: "Es un hito musicológico para la ciudad"

"La vida de cantante lírico requiere muchos sacrificios y muchísimo esfuerzo, por lo que el mayor reconocimiento es tener trabajo y poder salir a un escenario a cantar", comenta el barítono lírico gallego Borja Quiza, que presenta este sábado 4 de julio (21.00 horas) en el Teatro Colón de A Coruña la obra María de Buenos Aires. El espectáculo se trata de una versión novedosa de la ópera-tango original de los artistas Astor Piazzolla y Horacio Ferrer sobre la vida y muerte de María, una mujer esencial del Buenos Aires nocturno de la posguerra. Quiza participa en la obra como director artístico, pero también como barítono y compartirá escenario con los intérpretes Marcos Martincano y Alex Dios y con la bailarina, actriz y directora de escena y coreografía, Teresa Garzón, quien dará vida a María.

El artista nació en Ladrido, una pequeña aldea de Ortigueira, dentro de una familia de pescadores y mariscadores, y la música "siempre" estuvo presente en su vida. "Tengo la suerte de que nací en una casa con piano, ya que mi abuelo era muy aficionado a la música (le gustaba mucho el canto de taberna) y se preocupó de comprarle a mi hermano un piano y apuntarle a clases", explica Quiza, que decidió probar a ser cantante después de participar en el coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia. "Estuve cantando toda mi vida, aunque no me planteé la vida profesional como cantante hasta que cumplí la mayoría de edad", añade. El cantante lírico actualmente reside en A Coruña y, aunque pasa mucho tiempo fuera, admite que le hace especial ilusión cantar en su ciudad "rodeado de gente conocida". "Ya son muchos años en los que he recibido mucho cariño por parte del público de A Coruña, al que tengo muy acostumbrado a mostrarle cosas muy diferentes", destaca.

"Me encanta explorar nuevos terrenos, en eso sigo teniendo la ilusión de un niño"

La obra María de Buenos Aires es una versión de producción propia de la ópera-tango de Piazzolla, quien inventó el término para referirse a este género musical y teatral tan inusual donde se fusionan la estructura de la ópera clásica con los ritmos y la poesía del tango argentino. "Es una obra tan especial que es inclasificable, no sabemos si estamos viendo un espectáculo de danza, un espectáculo de lírica, un espectáculo de música popular o una obra de teatro o un concierto: no es nada de eso y es todo a la vez", explica Quiza. La reinterpretación de la pieza original cuenta con un tono y lenguaje contemporáneo, ya que se fusiona música electrónica con instrumentos reales. Quiza ya llevaba muchos años con el proyecto "en un cajón", por lo que se juntó con Garzón para dar vida a la obra en la que ambos asumen un triple rol: el dominio del canto, el texto y la danza de manera simultánea. "Ver a un cantante lírico bailando danza contemporánea es poco común y bastante difícil para mí, aunque me encantan este tipo de retos. Cuando estoy bien dirigido me gusta mucho trabajar y explorar terrenos y límites nuevos, ya que en eso sigo teniendo la ilusión de un niño pequeño", reconoce el artista.

Los artistas Borja Quiza, Teresa Garzón, Marcos Martincano y Alex Dios durante la representación de 'María de Buenos Aires' en el Auditorio de San Lorenzo del Escorial. / ALBA LÓPEZ

"Es un hito musicológico para la ciudad, una versión bastante actual que no se ha visto en A Coruña antes y que creo que puede ser muy interesante, sobre todo para el público joven", destaca el cantante, que reconoce además la satisfacción personal que tiene al presentar una producción propia. Según Quiza, el texto original de Ferrer es bastante complejo, aunque también muy bonito, y Garzón cubre la falta de linealidad de la obra al plantearla como un cuento en el que se empatiza con María, pero que acaba con un desenlace muy desolador y cíclico. "Al final la historia de estas mujeres sometidas a la masculinidad es un ciclo que se repetirá una y otra vez", resalta el barítono, que también es conocido como un gran actor en el mundo de la lírica.

"Tengo la misma presión en A Coruña como en los teatros de Venecia o Tel Aviv"

Quiza ha recibido numerosos reconocimientos durante sus 24 años de carrera de solista y sus más de 1.500 funciones en teatro como el Premio Ópera Actual al Mejor Cantante Joven en 2009 o el Premio al Mejor Cantante de Zarzuela de los Premios Lírico Teatro Campoamor en 2010. "Los premios se agradecen, ya que son una certificación y un altavoz de nuestro trabajo, sin embargo, no hay mayor reconocimiento que ver el teatro lleno y la gente en pie aplaudiendo, sobre todo porque estamos fuera del mainstream", reconoce el artista. Además, el barítono ha recorrido los principales teatros españoles, ha actuado en los escenarios internacionales más distinguidos y ha colaborado con directores de orquesta y de escena de renombre. "A estas alturas no siento mucha presión ni del público ni del teatro en el que cante, solo la que me meto yo mismo, que es la misma para cantar en A Coruña, en Venecia o en la ópera de Tel Aviv", comenta Quiza, que confiesa que a veces demasiada autoxigencia le puede jugar en su contra.

María de Buenos Aires aterriza en el Teatro Colón de A Coruña este sábado 4 de julio después de las cinco funciones que llevó a cabo el año pasado en cinco ciudades diferentes. Quiza también actuará en la ciudad el 9 de agosto dentro de la programación de las Fiestas de María Pita con As Times Goes By, un espectáculo gratuito, también en el Teatro Colón, en el que el artista hace un repaso por el repertorio de Frank Sinatra con un trío de piano, saxofón y contrabajo. El cantante espera que la obra María de Buenos Aires siga teniendo vida en los próximos años y enfatiza especialmente el trabajo de todo el equipo, que ya se conocen desde hace tiempo. "Somos gente muy talentosa con la suerte de poder juntarnos para hacer este espectáculo maravilloso. Hemos creado una familia artística con una relación simbiótica entre todos, que da lugar a una bomba que impacta mucho al público", afirma Quiza.