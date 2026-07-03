Inés Rey, proclamada candidata del PSdeG a la Alcaldía de A Coruña para las elecciones municipales de 2027

La alcaldesa de A Coruña y secretaria general de la Agrupación Socialista coruñesa, Inés Rey, ha sido proclamada candidata del PSdeG-PSOE a la Alcaldía de la ciudad para las elecciones municipales de 2027, tras el acuerdo adoptado por la Comisión Nacional de Ética de la formación en el marco del proceso de elección de candidaturas.

La resolución de la Comisión Nacional de Ética constata que, dentro del plazo establecido en el calendario electoral, no se presentó ninguna solicitud por parte de la militancia para la celebración de elecciones primarias en los ayuntamientos y ciudades en los que el PSdeG ostenta actualmente la Alcaldía y que participan en este proceso correspondiente al mes de julio.

En este contexto, todas las alcaldesas y alcaldes socialistas implicados habían manifestado previamente su voluntad de repetir como candidatos y candidatas en las próximas elecciones municipales. En consecuencia, la Comisión Nacional de Ética acordó su proclamación como candidaturas socialistas.

En el caso de A Coruña, el órgano del partido acordó nombrar a Inés Rey García como candidata del PSdeG a la Alcaldía para los comicios municipales de 2027.

La decisión supone el respaldo del partido al proyecto liderado por Inés Rey al frente del Ayuntamiento de A Coruña y da continuidad al trabajo desarrollado durante su mandato, con el objetivo de revalidar la confianza de la ciudadanía en las próximas elecciones municipales.

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"É unha honra e unha enorme responsabilidade volver contar coa confianza do PSdeG para encabezar a candidatura á Alcaldía da Coruña. Afronto este reto coa mesma ilusión e co mesmo compromiso co que asumín a responsabilidade de gobernar esta cidade", señaló Rey.