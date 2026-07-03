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El nordés comienza a retirarse y sube las temperaturas de A Coruña

Para este viernes se esperan 27 grados de máxima

Bañistas en la playa de San Amaro, en A Coruña.

Bañistas en la playa de San Amaro, en A Coruña. / Gus de la Paz

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Alberto Rivera

A Coruña

A Coruña sigue bajo la influencia anticiclónica en la que lleva desde el principio de esta semana y este viernes irá retirándose el nordés que, con su intensidad, bajaba las temperaturas y la sensación térmica.

El día arranca ya ha arrancado con cielos despejados, situación que se irá manteniendo durante todo el día.

Las temperaturas van subiendo respecto a días anteriores. Para hoy ya está previsto que se llegue a los 27 de máxima, con 17 de mínima, aunque el viento seguirá presente y soplará con intervalos fuertes. Mucho peor será en otras ciudades del sur de Galicia donde se llegará a los 38 grados en Ourense, 37 en Vigo y 36 en Pontevedra.

Alrededor de 30 grados

Ya para este sábado el fuerte viento se irá retirando y las temperaturas rondarán los 30 grados. MeteoGalicia marca para este sábado 29 grados de máxima, para el domingo 31 y para lunes o martes 26.

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Por ahora no se sabe cuándo se volverá a ver en A Coruña una situación distinta a la anticiclónica.

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