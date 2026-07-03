Nueva jornada de huelga convocada por la CIG en la refinería de A Coruña contra la reducción de empleo

La refinería de Repsol en A Coruña registra este viernes una nueva convocatoria de jornada de huelga, promovida por la CIG, en demanda de más personal, contra la reducción de empleo, así como de mejoras laborales, apuntan desde la central sindical.

Así, en declaraciones a Europa Press, Ventura Agis, responsable de la sección sindical de la central nacionalista en la refinería, ha recordado que ya hubo una anterior convocatoria la semana pasada, también de viernes a domingo, que se repite en esta, con paros convocados hasta el día 5.

Sobre el seguimiento, ha señalado que "está siendo del 95% en mantenimiento" aunque ha asegurado que no ocurre lo mismo en producción por unos servicios mínimos "abusivos", ha señalado sobre lo que establece el Ministerio a este respecto.

Por otra parte, ha recordado que el conflicto laboral empezó en abril "porque se redujeron siete puestos de trabajo", algo que calificó como "la gota que colmó el vaso". Además de denunciar "reducción de puestos", ha apuntado, en determinados casos, a "prolongación de jornada de 12 a 16 horas".

Sobre los motivos de la convocatoria, en un comunicado la atribuyen a "la política de destrucción progresiva de empleo y la falta de un plan de inversiones en el complejo de A Coruña para modernizar las instalaciones y garantizar su futuro".

Postura de la empresa

Por su parte, desde la refinería han incidido en que "no hay pérdida de empleo, sino reubicación interna en el propio complejo, del personal a turno del único puesto asociado a la unidad de calcinación que cesó su actividad".

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En cuanto a las inversiones, indican que "el pasado mes de diciembre, el presidente de Repsol anunció la inversión de 140 millones de euros para fase final del traslado al puerto exterior".