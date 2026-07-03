La plataforma flotante de O Parrote, en A Coruña, estrena una piscina y hostelería: "La idea es recuperar un espacio que tradicionalmente la gente utilizaba para bañarse"

La plataforma flotante de O Parrote inaugura al completo su espacio, con una piscina natural de agua de mar de 1,15 metros de profundidad y su nuevo edificio de usos múltiples, que alberga un pequeño espacio de hostelería, un puesto de socorristas y un local para guardar material deportivo náutico —pequeñas embarcaciones como kayaks o tablas de pádel surf, así como neoprenos y chalecos salvavidas—. "Nuestro objetivo es acercar más el deporte náutico a los ciudadanos. Tenemos tres clubes en la ciudad que tienen una náutica muy estructurada; este es un concepto más próximo, más accesible, de animar a la gente que se suba a una tabla. Abarrote en O Parrote", declaró el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, en la visita a la inauguración oficial de las instalaciones este viernes, 3 de julio.

Al acto acudió la alcaldesa, Inés Rey, acompañada por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto con la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo y el presidente de Naos Arquitectura —encargada de la obra—, Santiago González. "La idea es tener un espacio más de baño para la ciudad a este lado del mar, recuperar un espacio que histórica y tradicionalmente la gente utilizaba para bañarse, y dar valor con estas nuevas instalaciones esa forma de bañarse", afirmó González.

El concepto de la plataforma flotante, un vuelo de nueve metros de longitud, "tiene una tecnología compleja", en palabras del responsable de Naos Arquitectura, "porque tiene un tipo de anclajes flexibles que hace que la plataforma suba y baje con las mareas de hasta cuatro metros de diferencia". El proyecto, impulsado por la Autoridad Portuaria, ha sido financiado íntegramente por la Xunta, con 2,9 millones para la obra de la plataforma y 450.000 euros para la del edificio en tierra.

La alcaldesa, Inés Rey, destacó que desde el 15 de junio los servicios de salvamento y socorrismo están trabajando en la plataforma, la cual permite, además de "potenciar os deportes náuticos", "recuperar espazos". La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, manifestó que "o importante é que todos os visitantes desfruten destas magníficas instalacións".

La escuela de deportes náuticos Nacosta Watersports de Santa Cristina se ha hecho con la concesión del edificio junto a la plataforma flotante en el concurso convocado por la Autoridad Portuaria. Lo llamarán La Potera by Nacosta en nun proyecto enfocado a que sea "principalmente deportivo", indican desde la compañía, con énfasis en el paddle surf y kayak. "La idea es promocionar y dar visibilidad a los que nosotros hacemos" en Santa Cristina, explican desde Nacosta, y se ofrecerá alquiler de equipos, clases, rutas, celebraciones de cumpleaños, con la idea de "captar gente para que venga todo el año". El edificio albergará también un espacio de hostelería. La intención de los promotores es que "funcione como un chiringuito de playa, con algo más de categoría", con una carta que incluirá tortilla, callos, ensaladilla, salpicón y helados, además de bebidas.

Inauguración de la plataforma de O Parrote. / Carlos Pardellas

Recuperar el arenal primigenio

Manuel Losada era un habitual de la antigua playa de O Parrote. "Me bañaba allí de pequeño, porque vivía en la Ciudad Vieja, y ahora vengo a bañarme a las escaleras que quedan enfrente de esta plataforma", explica.

Sin embargo, aunque ve "fenomenal" las nuevas instalaciones, considera que podrían haber mejorado la zona de baño del paseo marítimo, frente a la plataforma. "Con la inversión que han hecho aquí, con invertir un poquito más podían haber adecentado las bajantes, que es un peligro. Cuando baja la marea, tienes que pisar sobre la roca, que tiene verdín que tapa las lapas, y resbalas y te raspas. Te bañas con protección o, si no, no te bañas", asevera.

Aunque viene a disfrutar de la plataforma todos los días, define la piscina natural como "un criadero de algas", y aprovecha para hacer una petición: "Con respecto al nombre, deberían ponerle a esta zona Playa Parrote, como reivindicación de la usurpación que hicieron a los ciudadanos de la zona que íbamos a bañarnos ahí", en referencia a la playa existente hasta la construcción del hotel Finisterre y la Solana, un proceso que comenzó en los años cuarenta y concluyó con la desaparición de los restos del arenal a mediados de los sesenta del siglo pasado.

Manuel Losada en la plataforma. / Carlos Pardellas

Zona de baño tradicional

Luis Temprano y Carmen María secundan la visión de Losada. "Voy todos los días a la plataforma y la encuentro fenomenal, sobre todo hoy, porque han limpiado la piscina. Hoy está limpia, pero siempre está todo con verdín", explica Temprano. "También la limpiaron hace unos meses porque aquello tenía una barbaridad de algas, muy grandes", corrobora Carmen María.

Carmen María y Luis Temprano, en las escaleras habilitadas para el baño en O Parrote. / Carlos Pardellas

Ambos prefieren bañarse en la localización tradicional, enfrentada a las instalaciones actuales. Sin embargo, coinciden con Losada en que puede ser un deporte de alto riesgo. "Hay que tener cuidado al subir, nos hemos caído todos muchas veces aquí", expone Temprano.

Carmen María se muestra un poco más escéptica ante la nueva plataforma de baño. "Para mí no tiene ni pies ni cabeza, porque en invierno no lo van a utilizar, y con lo que gastaron allí, podrían haber hecho una rampa aquí, dejarlo natural como está", comparte.

Alma Casado y su grupo de amigas, tomando el sol en la plataforma de O Parrote. / Carlos Pardellas

Alma Casado y su grupo de amigas vieron en las redes sociales que se inauguraba el edificio de la plataforma, y decidieron acercarse a tomar el sol y disfrutar de un buen chapuzón. "La verdad es que muy guay, aunque el agua está muy fría. Está fría, pero te acostumbras, pensaba que lo iba a pasar peor", confiesa Casado entre risas, percibiendo el proyecto como una iniciativa "muy chula".