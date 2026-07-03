El PP de A Coruña censura al Gobierno local por preferir terrenos a plusvalías en Agrela

El grupo municipal del Partido Popular en A Coruña rechaza las condiciones en que el Ayuntamiento ha revisado el acuerdo con el Ministerio de Defensa para el reparto del terreno del antiguo acuartelamiento de Agrela. Su portavoz, Miguel Lorenzo, defiende que "lo mejor" para el Ayuntamiento es cobrar en efectivo la plusvalía de la venta de ese suelo, como recoge el convenio firmado entre ambas partes en 2009, en lugar del nuevo acuerdo, por el que el terreno se reparte entre Ministerio y Concello, que recibe una finca valorada en unos quince millones de euros, según consta en el proyecto de reparcelación aprobado inicialmente esta semana por la Junta de Gobierno Local.

"Con un déficit de doce millones de euros, lo mejor para el Ayuntamiento es cobrar los quince millones de la plusvalía de Agrela y que la nueva concesionaria del bus ponga la parcela [de las cocheras]", argumentó Miguel Lorenzo, que añadió: "No hay nada que desarrollar: Defensa vende y el Ayuntamiento, sin hacer nada, cobra quince millones de plusvalía". El PP hace el cálculo de la plusvalía a partir de la tasación de la parcela municipal, aunque la definitiva dependería del precio real de venta.

Noticias relacionadas

El Gobierno local, según ha explicado su portavoz, José Manuel Lage Tuñas, prefiere anticipar esa plusvalía en forma de terrenos, para destinarlos, entre otros fines, a las nuevas cocheras del autobús urbano, en el marco del nuevo contrato del servicio. El Concello, según Lage, pondrá la parcela a disposición de la adjudicataria del concurso, que deberá construir y equipar las cocheras, y entregárselas al Ayuntamiento al concluir el contrato.