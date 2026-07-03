La reparcelación del cuartel de Agrela en A Coruña tasa el solar de Defensa en casi 28 millones de euros

El Ministerio de Defensa afronta una recaudación millonaria con la venta de la parcela que se quedará en el solar del antiguo acuartelamiento de Agrela. El Ayuntamiento de A Coruña ha iniciado el proceso para dividir la propiedad de Defensa en dos, una con frente a la carretera de Baños de Arteixo y Marineda City, para el Ministerio, y otra trasera, para el propio Concello. El proyecto de reparcelación, aprobado inicialmente este miércoles por la Junta de Gobierno Local, tasa en 28 millones de euros la finca asignada a Defensa, que posee el 65% de los derechos de edificabilidad, es decir, de metros cuadrados construibles, en el ámbito. La del Concello, que recibe el 35%, la valora en 15 millones de euros.

La diferencia de tasación no radica solo en el mayor aprovechamiento de un solar sobre otro, sino también en su ubicación e incluso su cercanía al centro comercial Marineda City. El proyecto, encargado por el Ayuntamiento al estudio de arquitectura Fernández Carballada Asociados, calcula que la finca de Defensa debe valorarse a 500 euros el metro cuadrado al tener su frente en la carretera Baños de Arteixo y en la zona del centro comercial. Ese importe lo sitúa un 25% por encima de la propiedad municipal, en la zona trasera del polígono, que limita a 400 euros el metro cuadrado.

La influencia de la cercanía a Marineda City

"Las características del ámbito -exponen los técnicos- obligan a establecer coeficientes de ponderación entre las posibles fincas que puedan conformarse, ya que la ubicación y morfología de los terrenos, situados en la carretera de Baños de Arteixo, justo enfrente del centro comercial Marineda [City], pero con una gran profundidad, hace que sea necesario diferenciar dos zonas a efectos de reparto, ya que no puede equipararse el valor de la superficie que tiene frente a la carretera Baños de Arteixo, por su visibilidad y localización en la zona comercial, con la zona trasera que accedería a través de un vial secundario de nueva apertura". El proyecto establece, por tanto, "dos zonas de valor".

El Ayuntamiento de A Coruña, que asegura que el proyecto de reparcelación está negociado con Defensa, cifró el miércoles en diez millones de euros el valor de su futura propiedad y, este jueves, precisó que "sería una estimación mínima" a partir de "los precios de mercado, situados en un arco de 500 a 1.000 euros por metro cuadrado".

Otras ventas millonarias de Defensa en A Coruña

La tasación de esta parcela supera con creces el importe de otras ventas millonarias con las que el Ministerio de Defensa ha hecho caja en la ciudad de A Coruña, desoyendo las voces, en ocasiones unánimes de la Corporación local, de que cediera sus propiedades para usos públicos. Por la venta del antiguo cuartel de San Amaro, en Monte Alto, a una inmobiliaria ingresó 9,92 millones de euros, aunque la adjudicación la cerró hace ya casi 26 años, en diciembre de 2000. Más recientemente, por dos parcelas de A Maestranza, en la Ciudad Vieja, también vendidas a una promotora, obtuvo 11,8 millones de euros en 2019.

El proyecto de reparcelación deriva del convenio firmado por el Ministerio de Defensa con el Ayuntamiento en 2009, en el que se preveía la venta del antiguo acuartelamiento por subasta y que sentó las bases de la posterior recalificación de la parcela, en ese momento destinada a usos administrativos, como industrial y comercial en el plan general que entró en vigor en 2013. El convenio establecía que, tras la venta por Defensa, habría de determinarse la plusvalía generada por el cambio de recalificación. Ese beneficio se lo repartirían al 50% el Ministerio y el Ayuntamiento.

Venta prevista, pero no ejecutada

El convenio no ha llegado a ejecutarse porque Defensa no ha vendido el solar. El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), que gestiona las propiedades de Defensa, la mantiene en su web en el apartado de "ventas previstas". Década y media después de su firma, el actual Gobierno local ha planteado al Ministerio convertir esas plusvalías futuras en terreno disponible para "poder establecer en las mismas determinados usos e instalaciones municipales", consta en el proyecto de reparcelación. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, avanzó el miércoles que parte de la parcela se destinará a las nuevas cocheras del autobús, con el nuevo contrato del transporte público colectivo de la ciudad.

El proyecto de reparcelación asigna al Ministerio de Defensa "el frente a la carretera de Baños de Arteixo, que resultaría más fácilmente enajenable, ya que el Ayuntamiento podría destinar la parte trasera a usos municipales". La superficie del ámbito incluida en el proyecto de reparcelación suma 41.985 metros cuadrados, con una edificabilidad de 93.775, y otros 5.737 de sistemas públicos. La parcela se dividirá entre Defensa y el Concello casi a partes iguales en cuanto a superficie, pero no así en edificabilidad.

Al Ministerio, propietario del suelo a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, le corresponden 20.010 metros cuadrados, con la posibilidad de construir 55.893,60 metros cuadrados. Al Ayuntamiento, con más suelo, 21.975 metros, le corresponde un aprovechamiento de 37.882 metros cuadrados. En la superficie municipal se incorporan tanto el 10% de cesión obligatoria como la participación del Concello en las plusvalías generadas por la transformación urbanística.

El debate en el pleno municipal

Este desarrollo del convenio provocó este jueves las críticas del Partido Popular en el pleno municipal. Su concejal Roberto Rodríguez acusó al Ejecutivo de "renunciar a plusvalías millonarias". "Pretende vender que é para sacar adiante un contrato que leva meses de retraso", argumentó respecto a la concesión del bus urbano, y añadió: "El convenio era claro, Defensa vendía y el Concello cobraba, no había que desarrollar".

El portavoz del Gobierno local defendió que el resultado supone un "beneficio para a cidade". "Cremos que pensar nunha instalación municipal que revirta ao Concello é un paso acertado e garantista", apuntó, respecto a la exigencia municipal de que sea la nueva concesionaria del bus la que asuma el coste de construcción de las cocheras, que pasarán a manos del Concello al concluir el contrato.

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La portavoz del BNG, Avia Veira, reclamó al Ejecutivo que explicara qué accesos tendrán los autobuses urbanos en Agrela, así como la urbanización de los terrenos en los que se van a estacionar. "Non hai xustificación posible para isto", aseveró la nacionalista.