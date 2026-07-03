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Os Rosales tendrá un camiño do Cura más accesible: el Concello de A Coruña comienza las obras de urbanización

El Ayuntamiento invierte más de 400.000 euros en la urbanización de esta senda peatonal que conecta las calles Simón Bolívar y Alfonso Daniel Rodríguez Castelao

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visitó las obras en camiño do Cura

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visitó las obras en camiño do Cura / LOC

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RAC

A Coruña

El Concello de A Coruña ha iniciado las obras para urbanizar el camiño do Cura, una de la actuaciones más esperadas por los vecinos de Os Rosales. El proyecto permitirá mejorar la accesibilidad de esta senda peatonal, que conecta las calles Simón Bolívar y Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, y que hasta ahora permanecía sin urbanizar.

Así será la reforma

Los trabajos convertirán el actual camino de tierra en un recorrido de hormigón adaptado para personas con movilidad reducida. Además, se instalará nueva iluminación, se ampliarán las zonas verdes con la plantación de árboles y se construirá un tramo de acera en la calle Simón Bolívar para conectar el acceso a la senda y reforzar la seguridad vial.

La actuación supone una inversión superior a los 400.000 euros, financiada por el Ayuntamiento y el Plan único (POS+) de la Diputación de A Coruña. La alcaldesa, Inés Rey, destacó que se trata de una intervención muy demandada por la vecindad y recordó que su ejecución ha sido posible tras completar la adquisición de los terrenos, que hasta hace poco no eran de titularidad municipal

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Más mejoras para el barrio

La urbanización del camiño do Cura forma parte del Plan de Barrios 2025-2027 y se suma a otras actuaciones recientes en Os Rosales, como la renovación del centro cívico, la apertura de la pista multideportiva al aire libre o los proyectos para impulsar nuevas viviendas públicas en el barrio.

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