Pablo Ponte, el alumno de A Coruña que consiguió la Beca Santander Excelencia 360º: "Mi familia me anima a seguir formándome"

"Con mucha felicidad y emoción", así define el alumno de la Universidade da Coruña (UDC) Pablo Ponte como se sintió cuando fue elegido beneficiario de la segunda edición de la Bolsa Santander Excelencia 360º del curso 2025/2026 que premia con 12.000 euros a estudiantes por su talento y esfuerzo. Ponte estudia su cuarto año del grado de Relaciones Internacionales en el campus de Ferrol y forma parte de la primera promoción de esta carrera universitaria en Galicia. "Me gusta que se junte el aspecto internacional con conocimientos de idiomas, además de que es un grado multidisciplinar que cuenta con asignaturas de historia, economía, política...", explica el alumno, que es el ganador de esta nueva edición con una puntuación total de 12,1129.

La bolsa cuenta con una selección muy exhaustiva donde se valoran la nota media de los estudios realizados, que debe ser igual o superior a 8,5 puntos sobre 10, junto con otros criterios que cada centro toma en consideración individualmente. En el caso de la UDC, se tienen también en cuenta los idiomas, intercambios internacionales, actividades culturales y de divulgación, voluntariado, programas de mentoría y deportes. En su caso, Ponte cuenta con una acreditación C2 en inglés, además de que realizó dos intercambios internacionales a Reino Unido y Países Bajos. El alumno también participó en programas de mentoría, en jornadas y eventos universitarios, en el programa de empleabilidad de la Fundación Princesa de Girona y juega a fútbol y fútbol sala, lo que le otorgó puntos y le ayudó a conseguir el primer puesto en el programa.

"No soy el más disciplinado, pero participo mucho en clase"

A pesar de la puntuación obtenida, el estudiante ganador de esta edición confiesa no considerarse "muy disciplinado", aunque sí reconoce "participar mucho en clase", ya que le ayuda a estudiar más fácilmente. "Algún año se me escapó alguna, pero suelo estar bastante atento a las becas que ofrece la universidad", comenta Ponte, que el año pasado encontró esta bolsa del Santander "echando un vistazo en la web" y vio que podía "encajar bien" con él. El estudiante reconoce haber estado muy nervioso antes de obtener la resolución definitiva, aunque destaca que su familia y él recibieron la noticia con "una felicidad extrema".

El programa tiene como objetivo premiar el talento universitario, reconocer el mérito académico y considerar la participación activa en la vida universitaria de los estudiantes españoles, por lo que reparte 77 becas en todo el país. "Me siento muy agradecido, realmente no lo esperaba", manifiesta el estudiante, que llevó a cabo sus prácticas en la Oficina de Cooperación y Voluntariado. "Estoy muy agradecido de haber hecho estas prácticas, creo que el mundo de la cooperación tiene una importancia enorme, aunque muchas veces no se le dé la visibilidad que merece", añade.

"Mi familia siempre me anima económica y emocionalmente"

Con el dinero, Ponte pretende continuar con sus estudios y así poder pagar un piso en Madrid, ya que su propósito es realizar un máster de comercio internacional con la Beca ICEX (de la Agencia de Comercio Exterior de España), que ofrece prácticas en oficinas de las embajadas por todo el mundo. En un futuro, al alumno le gustaría trabajar en organismos internacionales, que por lo general requiere irse del país, aunque reconoce que después le "gustaría volver a casa". "Mi familia siempre me anima económica y emocionalmente a estudiar, a seguir formándome, aprovechando la mayor cantidad de becas y prácticas posible", confiesa Ponte, quien está seguro de que si sus abuelos siguiesen con él, estarían muy orgullosos.