Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Gastón28 millones la parcela de DefensaFallece golpeado por un camión de basuraEquipaciones del DeportivoConcierto de Tom JonesLa floristería que cura
instagramlinkedin

La Universidade de A Coruña oferta 3.284 plazas de nuevo ingreso en grados para el curso 2026/2027

El plazo de matrícula para los estudiantes admitidos se abrirá los días 8 y 9 de julio, tras la publicación de la lista el día 7

Alumnos en la UDC

Alumnos en la UDC / Casteleiro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

A Coruña

La Universidad de A Coruña (UDC) ofertará en el curso académico 2026/2027 3.284 plazas de nuevo ingreso en estudios de grado, grados abiertos y programas de simultaneidad.

Según ha informado este viernes la UDC, el alumnado admitido en el primer llamamiento podrá formalizar la matrícula los días 8 y 9 de julio, tras la publicación de la primera lista de personas admitidas, prevista para el día 7.

La oferta académica de la UDC para el próximo curso incorpora un aumento del número de plazas en varias titulaciones: el Grado en Biología contará con 70 plazas, siete más que en el curso anterior; el Grado en Relaciones Internacionales, impartido conjuntamente con la Universidad de Vigo, incrementa también en siete sus plazas en la UDC, hasta alcanzar las 30; y el Grado en Arquitectura Técnica aumenta su capacidad en cinco plazas, llegando a las 55.

Noticias relacionadas

La Universidad mantiene una amplia oferta formativa en todos los ámbitos del conocimiento, con más de 40 títulos de grado, entre los que se encuentran Ingeniería Informática, que es la que más plazas tiene; Administración y Dirección de Empresas; Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; Derecho o Educación Infantil y Educación Primaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Coruña presenta las Fiestas de María Pita 2026: actuarán Mercedes Peón, La Delio Valdez, Ginebras o Fillas de Cassandra
  2. Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña
  3. Abre una pastelería asiática en un rincón escondido de A Coruña: 'La gente no sabe que estoy aquí
  4. La tienda que endulza A Coruña desde hace 80 años: 'Mi padre trajo los primeros Conguitos a la ciudad en un saco
  5. Pablo Alborán, en A Coruña: 'Si tuviera que volver a empezar y cantar por los antros en los que he cantado, lo volvería a hacer. Tengo la misma ilusión
  6. El Matadero, una playa tranquila y acogedora para vecinos de A Coruña: 'Es pequeña, pero tiene algo especial
  7. El Tribunal Superior de Galicia rechaza demoler un edificio de Cuatro Caminos, en A Coruña, por estar protegido
  8. Una empresa de A Coruña carga a su empleado de trabajo y lo deja sin cesta de Navidad: la Justicia establece que deberá pagarle más de 21.000 euros

La Universidade de A Coruña oferta 3.284 plazas de nuevo ingreso en grados para el curso 2026/2027

La Universidade de A Coruña oferta 3.284 plazas de nuevo ingreso en grados para el curso 2026/2027

Adif completa la obra del acceso por tren al puerto exterior de punta Langosteira

El entorno laboral como espacio seguro para la diversidad, una forma de atraer talento en A Coruña

El entorno laboral como espacio seguro para la diversidad, una forma de atraer talento en A Coruña

La plataforma flotante de O Parrote, en A Coruña, estrena una piscina y hostelería: "La idea es recuperar un espacio que tradicionalmente la gente utilizaba para bañarse"

El actor Tamar Novas recomienda un restaurante cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: pulpo con almejas como especialidad

El actor Tamar Novas recomienda un restaurante cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: pulpo con almejas como especialidad

Los efectos especiales regresan a A Coruña con Mundos Digitales: de la empresa fundada por George Lucas al creador de Tadeo Jones

Gastón, el tiburón que marcó a generaciones en A Coruña, y la historia detrás de su llegada: "Va a costar ver a otro tiburón en el Aquarium"

Gastón, el tiburón que marcó a generaciones en A Coruña, y la historia detrás de su llegada: "Va a costar ver a otro tiburón en el Aquarium"

Os Rosales tendrá un camiño do Cura más accesible: el Concello de A Coruña comienza las obras de urbanización

Os Rosales tendrá un camiño do Cura más accesible: el Concello de A Coruña comienza las obras de urbanización
Tracking Pixel Contents