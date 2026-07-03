La Universidade de A Coruña oferta 3.284 plazas de nuevo ingreso en grados para el curso 2026/2027
El plazo de matrícula para los estudiantes admitidos se abrirá los días 8 y 9 de julio, tras la publicación de la lista el día 7
Agencias
La Universidad de A Coruña (UDC) ofertará en el curso académico 2026/2027 3.284 plazas de nuevo ingreso en estudios de grado, grados abiertos y programas de simultaneidad.
Según ha informado este viernes la UDC, el alumnado admitido en el primer llamamiento podrá formalizar la matrícula los días 8 y 9 de julio, tras la publicación de la primera lista de personas admitidas, prevista para el día 7.
La oferta académica de la UDC para el próximo curso incorpora un aumento del número de plazas en varias titulaciones: el Grado en Biología contará con 70 plazas, siete más que en el curso anterior; el Grado en Relaciones Internacionales, impartido conjuntamente con la Universidad de Vigo, incrementa también en siete sus plazas en la UDC, hasta alcanzar las 30; y el Grado en Arquitectura Técnica aumenta su capacidad en cinco plazas, llegando a las 55.
La Universidad mantiene una amplia oferta formativa en todos los ámbitos del conocimiento, con más de 40 títulos de grado, entre los que se encuentran Ingeniería Informática, que es la que más plazas tiene; Administración y Dirección de Empresas; Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; Derecho o Educación Infantil y Educación Primaria.
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