Atlantic Pride 2026 en A Coruña: programación completa, conciertos y horarios del festival
El festival LGTBIQ+ convierte la ciudad en la capital de la diversidad con conciertos gratuitos y espectáculos drag hasta el 12 de julio
El Atlantic Pride 2026 arranca este domingo 5 de julio y convertirá A Coruña en la capital de la diversidad hasta el 12 de julio. Durante ocho jornadas, el festival ofrecerá conciertos gratuitos, espectáculos drag y sesiones de DJ en la plaza de Pontevedra y los Jardines de Méndez Núñez, con un cartel que reúne a artistas como Zahara, Miriam Rodríguez, Azúcar Moreno, Alba Reche, María Isabel, Soraya o Ricky Merino.
Impulsado por la Asociación Orgullo Coruña (ORCO), el Atlantic Pride celebra su séptima edición consolidado como uno de los grandes eventos del verano gallego y una de las principales citas LGTBIQ+ del norte de España.
Programación completa del Atlantic Pride 2026
Domingo, 5 de xullo
Praza de Pontevedra
20.00 h · Kika Lorace
21.30 h · Raze
22.30 h · Jorge González
23.30 h · DJ Licho
Luns, 6 de xullo
Praza de Pontevedra
20.00 h · Atlantic Drag!
22.00 h · Jonydasvie
23.15 h · DJ Cés
Martes, 7 de xullo
Praza de Pontevedra
20.00 h · Paola
20.45 h · Saia Santa
21.00 h · Arde
22.00 h · Electra
22.30 h · Montedapena
23.30 h · Paola
Mércores, 8 de xullo
Praza de Pontevedra
20.00 h · Sasha Moon
20.30 h · Kim Miller
21.00 h · Alba Reche
22.30 h · Terrae DJ’s
Xoves, 9 de xullo
Xardíns de Méndez Núñez
20.30 h · DJ90
21.30 h · Entrega de premios: V Certame de Literatura LGTBIQ+ do Atlantic Pride
22.00 h · Azúcar Moreno
23.30 h · Whigfield
00.00 h · DJ90
Venres, 10 de xullo
Xardíns de Méndez Núñez
20.30 h · DJ Flashback
22.00 h · Julieta
23.15 h · Chloe Vittu + La Niña Delantro
00.00 h · Miriam Rodríguez
01.30 h · Dennis Moore
Sábado, 11 de xullo
Xardíns de Méndez Núñez
20.30 h · DJ Licho
21.30 h · Tú peleas como una vaca
22.30 h · Pitita
23.00 h · Choriza May
00.00 h · Zahara Rave
01.30 h · Oro Jondo
Domingo, 12 de xullo
Xardíns de Méndez Núñez
19.30 h · Coro Cores
20.15 h · Ricky Merino
21.30 h · María Isabel
22.30 h · Soraya
23.30 h · DJ Flashback
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