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Atlantic Pride 2026 en A Coruña: programación completa, conciertos y horarios del festival

El festival LGTBIQ+ convierte la ciudad en la capital de la diversidad con conciertos gratuitos y espectáculos drag hasta el 12 de julio

Una actuación del Atlantic Pride 2025

Una actuación del Atlantic Pride 2025 / Germán Barreiros/Roller Agencia

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Adrián Lede

A Coruña

El Atlantic Pride 2026 arranca este domingo 5 de julio y convertirá A Coruña en la capital de la diversidad hasta el 12 de julio. Durante ocho jornadas, el festival ofrecerá conciertos gratuitos, espectáculos drag y sesiones de DJ en la plaza de Pontevedra y los Jardines de Méndez Núñez, con un cartel que reúne a artistas como Zahara, Miriam Rodríguez, Azúcar Moreno, Alba Reche, María Isabel, Soraya o Ricky Merino.

Impulsado por la Asociación Orgullo Coruña (ORCO), el Atlantic Pride celebra su séptima edición consolidado como uno de los grandes eventos del verano gallego y una de las principales citas LGTBIQ+ del norte de España.

Programación completa del Atlantic Pride 2026

Domingo, 5 de xullo

Praza de Pontevedra

20.00 h · Kika Lorace

21.30 h · Raze

22.30 h · Jorge González

23.30 h · DJ Licho

Luns, 6 de xullo

Praza de Pontevedra

20.00 h · Atlantic Drag!

22.00 h · Jonydasvie

23.15 h · DJ Cés

Martes, 7 de xullo

Praza de Pontevedra

20.00 h · Paola

20.45 h · Saia Santa

21.00 h · Arde

22.00 h · Electra

22.30 h · Montedapena

23.30 h · Paola

Mércores, 8 de xullo

Praza de Pontevedra

20.00 h · Sasha Moon

20.30 h · Kim Miller

21.00 h · Alba Reche

22.30 h · Terrae DJ’s

Xoves, 9 de xullo

Xardíns de Méndez Núñez

20.30 h · DJ90

21.30 h · Entrega de premios: V Certame de Literatura LGTBIQ+ do Atlantic Pride

22.00 h · Azúcar Moreno

23.30 h · Whigfield

00.00 h · DJ90

Venres, 10 de xullo

Xardíns de Méndez Núñez

20.30 h · DJ Flashback

22.00 h · Julieta

23.15 h · Chloe Vittu + La Niña Delantro

00.00 h · Miriam Rodríguez

01.30 h · Dennis Moore

Sábado, 11 de xullo

Xardíns de Méndez Núñez

20.30 h · DJ Licho

21.30 h · Tú peleas como una vaca

22.30 h · Pitita

23.00 h · Choriza May

00.00 h · Zahara Rave

01.30 h · Oro Jondo

Domingo, 12 de xullo

Xardíns de Méndez Núñez

19.30 h · Coro Cores

20.15 h · Ricky Merino

21.30 h · María Isabel

22.30 h · Soraya

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23.30 h · DJ Flashback

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