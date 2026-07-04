O Atlantic Pride arranca na Coruña con raze no primeiro concerto: "Espazos así son super necesarios"
Desde este domingo ata o próximo, o festival LGTBIQ+ máis importante do norte de España enche A Coruña con artistas como raze, Kika Lorace, Soraya, Whigfield e María Isabel
A música electrónica, a enerxía rave e a danza mestúranse este domingo 5 de xullo no Atlantic Pride da Coruña de mans do artista vigués raze. A súa actuación, que comeza ás 21.30 horas na praza de Pontevedra, será unha das primeiras en dar comezo ao festival LGTBIQ+ más influínte do norte de España. Xunto a el, Kika Lorace, Jorge González e Dj Licho tamén actuarán na primeira xornada do festival no que, ata o domingo 12 de xullo, ofrecerá actuacións gratuitas de artistas como Zaharave, o espectáculo electrónico de Zahara; Miriam Rodríguez, Whigfield, Alba Reche, Julieta, Ricky Merino, Kika Lorace y Soraya. "Espazos así son super necesarios e idóneos para facer máis visible a voz e a mensaxe queer", destaca raze, que creou o seu nome ao coller as últimas sílabas do seu antigo nome (Nora Danze), que representa a súa carreira persoal. "Gústame levar as cousiñas ben enraizadas, pero tamén deixo un pouco de espazo á improvisación, porque me gusta que cada directo sexa especial", admite o intérprete ante a apertura do festival.
"Chegou un momento no que a danza xa non foi suficiente"
"Estar no Atlantic supón o feito de comunicar a un gran público aquí en Galicia e poder chegar a unha comunidade. O meu obxectivo principal agora mesmo é atopar ese grupo de persoas que comulgan coa miña mensaxe, persoas disidentes que forman parte do colectivo e conseguir esa sensación de unidade entre todos para poder seguir comunicándonos e comprendéndonos", declara raze, que recoñece que "é marabilloso poder estar en festivais tan importantes". Na súa actuación confesa que haberá "temas novos preparados en exclusiva", ademais de arranxos nas cancións e coreografías novedosas. "Chegou un momento no que a danza xa non foi suficiente porque precisaba cumprir o meu desexo de crear e bailar a miña propia mensaxe aproveitando a miña perspectiva", aclara.
O artista mestura nas súas cancións a música electrónica, os ritmos caribeños, o pop contemporáneo e os sons de club e crea capas sintéticas nas que a tensión entre opostos, como a feminidade e a masculinidade, son parte do seu proxecto. "Debo atopar o equilibrio, chegar á escala de grises e entender que non vai nin de negro nin de branco, senón investigar todo o espectro do medio. A nivel identitario tamén o relaciono moito co que eu son persoalmente, xa que non me considero nin home nin muller, son un espectro no medio e coa miña música fago o mesmo", explica raze, quen recoñece que a clave é a "sensibilidade, estar moi desperto e atopar as finuras dentro do groso".
"Din que os artistas bos copian e os artistas xeniais improvisan"
"Non sería nada sen a miña familia, o meu gusto pola música nace deles, aínda que realmente sempre me dediquei á danza porque consideraba que era o meu camiño", confesa o artista, que lanzou a súa primeira canción chamada 'brumbrum' en 2024 e este ano publicou o seu EP debut 'ºoº' onde conviven enerxía rave, sensibilidade melódica e experimentación. "Foi moi emocionante porque o día do lanzamento do EP recibín a alegría de ser finalista na gala dos Premios Martin Códax da Música. Foi como a miña voda coa industria, preparado para recibir todo o que a industria ten para dar", explica. "Era a primeira vez que recibía unha nominación dentro dunha categoría de premios. É bonito e super especial saber que a túa visión da arte e da música aporta algo e se está valorando", destaca raze. "Din que os artistas bos copian e os artistas xeniais improvisan", subliña.
Algúns dos referentes do artista son Arca, Charlie XCX e The Beatles, estes últimos debido á fascinación do seu pai polo grupo. "A parte da música electrónica sinto que nace das miñas primeiras incursións nas noites por Madrid e por Ibiza e me conquistou por completo, polo que quixen formar parte dese movemento", comenta raze. Para el, as cancións poden xurdir de escoitar moita música e replicar certas estruturas, mais tamén de momentos espontáneos da vida, como coa súa canción 'mágik' que "naceu na cociña mentres preparaba unha ensalada". En canto ao futuro da súa carreira, o artista tamén estará o 14 de agosto no Nachiños Fest en Ferrol e confesa estar preparando a segunda cara do EP coa que pretende "amosar a cara oculta da lúa".
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