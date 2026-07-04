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La Casa de las Ciencias de A Coruña une cómic y astronomía en una exposición sobre el eclipse

La muestra 'Eclipse de Viñetas' reúne obras originales de nueve autores coruñeses y del dibujante Jordi Bayarri hasta el 27 de septiembre

Presentación de la exposición en la Casa de las Ciencias

Presentación de la exposición en la Casa de las Ciencias / LOC

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RAC

A Coruña

La Casa de las Ciencias acoge desde este viernes la exposición Eclipse de Viñetas, una muestra que une divulgación científica y banda diseñada a través de las obras de nueve autores coruñeses y del ilustrador valenciano Jordi Bayarri. La exposición podrá visitarse hasta el 27 de septiembre y forma parte de la programación municipal 'A Coruña CidadEclipse'.

La iniciativa, organizada por el Concello, el festival Viñetas desde o Atlántico y los Museos Científicos Coruñeses, propone un recorrido por la influencia que los eclipses han tenido en la ciencia, la historia, el arte y la sociedad utilizando el lenguaje del cómic para acercar este fenómeno astronómico a todos los públicos.

Diez autores para acercar la ciencia al público

La muestra reúne trabajos originales de Xulia Vicente, Luis Yang, Uxía Larrosa, Marcos Calo, Xulia Pisón, Diego Burdío, Paula Mayor, Jorge Peral y Paula Esteban, además del autor invitado Jordi Bayarri, especializado en cómic científico y conocido por sus biografías ilustradas de figuras como Isaac Newton, Galileo Galilei, Albert Einstein o Marie Curie.

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Durante la inauguración, el primer teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, destacó que la exposición refleja la colaboración entre Viñetas desde o Atlántico y los Museos Científicos dentro de la programación diseñada con motivo del eclipse del próximo 12 de agosto. Por su parte, el director del festival, Manel Cráneo, subrayó la apuesta por el talento local y el crecimiento del certamen en esta nueva etapa.

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