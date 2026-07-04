Una estrella mundial del metal viaja del Resurrection Fest a A Coruña para bañarse en la playa

El cantante y guitarrista de Trivium, Matt Heafy, ha sorprendido a sus seguidores con una publicación de Instagram desde el Orzán de A Coruña. El músico estadounidense, una de las figuras más reconocibles del metal internacional, acompañó el vídeo de un. 'Hey. Guess where i am?', invitando a sus fans a adivinar su ubicación.

La aparición de Heafy en la ciudad llega en plena celebración del Resurrection Fest, el festival de rock y metal de Viveiro que reúne a miles de aficionados llegados de distintos puntos de España y el extranjero. Trivium forma parte del cártel de esta edición, una de las más potentes de este prestigioso evento.

Lejos de los focos, el líder de Trivium ha aprovechado su paso por Galicia para acercarse hasta a A Coruña para darse un baño en el Atlántico. El vídeo, compartido en su cuenta de Instagram, ya acumula más de 13.000 'likes' y más de 400 comentarios donde sus seguidores tratan de adivinar dónde está.

Algunos fans eran capaces de situarlo en España, seguramente sabiendo su actuación en el Resurrection, pero pocos conseguían adivinar que estaba en A Coruña.

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