Una estrella mundial del metal viaja del Resurrection Fest a A Coruña para bañarse en la playa
La cercanía de la ciudad con el festival celebrado en Viveiro hace que muchos músicos aprovechen para hacer turismo
El cantante y guitarrista de Trivium, Matt Heafy, ha sorprendido a sus seguidores con una publicación de Instagram desde el Orzán de A Coruña. El músico estadounidense, una de las figuras más reconocibles del metal internacional, acompañó el vídeo de un. 'Hey. Guess where i am?', invitando a sus fans a adivinar su ubicación.
La aparición de Heafy en la ciudad llega en plena celebración del Resurrection Fest, el festival de rock y metal de Viveiro que reúne a miles de aficionados llegados de distintos puntos de España y el extranjero. Trivium forma parte del cártel de esta edición, una de las más potentes de este prestigioso evento.
Lejos de los focos, el líder de Trivium ha aprovechado su paso por Galicia para acercarse hasta a A Coruña para darse un baño en el Atlántico. El vídeo, compartido en su cuenta de Instagram, ya acumula más de 13.000 'likes' y más de 400 comentarios donde sus seguidores tratan de adivinar dónde está.
Algunos fans eran capaces de situarlo en España, seguramente sabiendo su actuación en el Resurrection, pero pocos conseguían adivinar que estaba en A Coruña.
A Coruña, una parada obligatoria para las estrellas del metal
El año pasado, el líder de Judas Priest, Rob Halford, también aprovechó para hacer turismo por A Coruña. La ciudad cautivó al icono del heavy metal que publicó fotografías en sus redes sociales. El castillo de San Antón, la explanada de O Parrote, la Marina… Halford posó en diferentes localizaciones de la ciudad y compartió varias instantáneas con el mensaje “trovador errante” en las que se muestra disfrutando de los atractivos de A Coruña.
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