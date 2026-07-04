¿Qué hacer hoy en A Coruña? Te proponemos seis planes para este sábado 4 de julio

Pablo Alborán lleva su gira ‘KM0’ al Coliseum

El artista malagueño ofrece un espectáculo único, en el que canta las canciones de su último disco pero también hace un repaso a su trayectoria. Tendrá artistas invitados. Quedan entradas en Ataquilla desde 43 euros.

22.30 horas. Coliseum

(Francisco Pérez Carballo, 2)

‘María de Buenos Aires’ con Borja Quiza

La legendaria operita-tango de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer llega en una impactante versión contemporánea que combina música en directo, danza, teatro y electrónica.

Hay entradas desde 28 euros.

21.00 horas. Teatro Colón

(Avenida de la Marina, 7A)

El musical de ‘Tarzán’, en el Palacio de la Ópera

Un show visualmente impactante que sumerge al público en la selva africana gracias a una escenografía minuciosa, vestuarios espectaculares y un elenco profesional formado por acróbatas, bailarines, cantantes y actores.

20.00 horas. Palacio de la Ópera_

(Glorieta de América)

‘Hair’, un canto a la paz y a la resistencia pacífica

Un musical que, más de medio siglo después, sigue siendo profundamente necesario y que nos hace cuestionarnos cuál es nuestro papel en la sociedad. Esta es la primera traducción oficial al gallego.

19.30 horas. Fórum Metropolitano (Río Monelos, 1)

Intercambio de cromos del Mundial en Marineda

El centro comercial ha habilitado un espacio gratuito para el intercambio de cromos dirigido a aficionados de todas las edades. La actividad forma parte de la gran Fan Zone instalada por el Mundial 2026.

12.00 horas. Marineda City

(Baños de Arteixo, 43)

Charla sobre beneficios de la meditación

Jorge Rodríguez ofrece una charla divulgativa para explicar qué es la meditación, sus orígenes, sus beneficios desde el punto de vista físico y psicológico. Durará hora y media y el acceso es gratuito.

12.00 horas. Biblioteca del Ágora_

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(Lugar da Gramela, 17)