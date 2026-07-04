Jóvenes sanitarios de A Coruña parten hacia Senegal para formar y atender a la población de Yoff
La expedición de la ONG Ecodesarrollo Gaia trabajará durante varias semanas en prevención, educación sanitaria y asistencia comunitaria
Un grupo de jóvenes sanitarios de A Coruña puso este sábado rumbo a Senegal para participar en una nueva misión de cooperación internacional impulsada por la ONG Ecodesarrollo Gaia. La expedición, formada por estudiantes y recién graduados de Medicina, Enfermería y Técnicas de Diagnóstico por Imagen, desarrollará durante las próximas semanas un programa de atención sanitaria y formación en el Centro Comunitario de Yoff-Tonghor, en las afueras de Dakar.
La misión coincide con dos fechas señaladas para la organización: el vigésimo aniversario de la Escuela Coruña en Yoff, uno de sus principales proyectos de cooperación en Senegal, y la celebración del Año Internacional del Voluntariado promovido por Naciones Unidas.
Formación para mejorar la salud comunitaria
El equipo trabajará junto a la población local en diferentes ámbitos relacionados con la prevención y la promoción de la salud. Entre las actividades previstas figuran talleres de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), campañas sobre higiene y salud bucodental, acciones para mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento, así como formación sobre vacunación y uso responsable de los medicamentos.
La expedición también desarrollará programas de educación en salud sexual y reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual y sensibilización frente a prácticas perjudiciales como el uso de productos químicos para blanquear la piel o la mutilación genital femenina. Otra de las prioridades será la prevención de la malaria mediante campañas de detección precoz y concienciación comunitaria.
Veinte años de cooperación desde A Coruña
La ONG Ecodesarrollo Gaia lleva dos décadas desarrollando proyectos de cooperación en Yoff-Tonghor con un modelo basado en el codesarrollo, la educación y el fortalecimiento de los recursos de la propia comunidad. La Escuela Coruña se ha convertido en el principal punto de encuentro de esta colaboración entre Galicia y Senegal.
El coordinador de la organización, Guillermo Fernández Obanza, destacó que el carácter multidisciplinar del equipo permitirá ofrecer una atención integral sobre el terreno y, al mismo tiempo, dotar a la población de herramientas para mejorar su salud una vez concluya la misión. "El objetivo es que los conocimientos permanezcan en la comunidad y contribuyan a mejorar su calidad de vida", señaló.
La expedición permanecerá varias semanas en Senegal antes de regresar a Galicia para compartir la experiencia y los resultados de un proyecto que busca reforzar los lazos de cooperación entre A Coruña y Yoff a través de la salud, la formación y el voluntariado.
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