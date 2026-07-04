Nuevo local para los amantes de la tinta en A Coruña: Willow Tattoo Gallery abre sus puertas
El estudio de tatuajes, que se concibe también como una galería de arte donde mostrar el talento de artistas gallegos emergentes y celebrar talleres creativos, abrió este sábado, 4 de julio, con diseños a precios reducidos
La tinta corre por las calles de A Coruña hasta un nuevo estudio de tatuajes: Willow Tattoo Gallery —en la calle Mariana Pineda, 5, en las inmediaciones de la estación de tren—. Alba López, dueña del local y tatuadora especializada en línea fina y microrrealismo, abrió sus puertas este sábado, 4 de julio, por todo lo alto: con un flash day en el que poder decorarse la piel a precios reducidos.
Con tan solo 25 años, López ha dado el paso con el que muchos artistas sueñan: montar su propio estudio. López tiene a sus espaldas una trayectoria de casi seis años y un sistema de citas que funciona a agenda cerrada que abre cada tres meses, que se completa a los diez minutos de su apertura, invariablemente.
Espacio artístico
López no estará sola en Willow Tattoo Gallery, sino que a la artista la acompañarán dos tatuadores más, cada uno en su estilo, pero que confluyen en la raíz: buen ambiente, profesionalidad y ganas de conformar un equipo sano.
La propuesta de López no se limita al tatuaje: el espacio se concibe como una galería de arte en donde exhibir exposiciones de artistas emergentes gallegos como parte de su programación habitual. El proyecto también contempla, a medio y largo plazo, la celebración de talleres creativos que conviertan al estudio en un lugar de confluencia para la comunidad creativa local.
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