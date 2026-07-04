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Nuevo local para los amantes de la tinta en A Coruña: Willow Tattoo Gallery abre sus puertas

El estudio de tatuajes, que se concibe también como una galería de arte donde mostrar el talento de artistas gallegos emergentes y celebrar talleres creativos, abrió este sábado, 4 de julio, con diseños a precios reducidos

Alba López, fundadora de Willow Tattoo Gallery, en el centro, acompañada por el equipo del local.

Alba López, fundadora de Willow Tattoo Gallery, en el centro, acompañada por el equipo del local. / Carlos Pardellas

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María Rey

A Coruña

La tinta corre por las calles de A Coruña hasta un nuevo estudio de tatuajes: Willow Tattoo Gallery —en la calle Mariana Pineda, 5, en las inmediaciones de la estación de tren—. Alba López, dueña del local y tatuadora especializada en línea fina y microrrealismo, abrió sus puertas este sábado, 4 de julio, por todo lo alto: con un flash day en el que poder decorarse la piel a precios reducidos.

Con tan solo 25 años, López ha dado el paso con el que muchos artistas sueñan: montar su propio estudio. López tiene a sus espaldas una trayectoria de casi seis años y un sistema de citas que funciona a agenda cerrada que abre cada tres meses, que se completa a los diez minutos de su apertura, invariablemente.

Espacio artístico

López no estará sola en Willow Tattoo Gallery, sino que a la artista la acompañarán dos tatuadores más, cada uno en su estilo, pero que confluyen en la raíz: buen ambiente, profesionalidad y ganas de conformar un equipo sano.

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La propuesta de López no se limita al tatuaje: el espacio se concibe como una galería de arte en donde exhibir exposiciones de artistas emergentes gallegos como parte de su programación habitual. El proyecto también contempla, a medio y largo plazo, la celebración de talleres creativos que conviertan al estudio en un lugar de confluencia para la comunidad creativa local.

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