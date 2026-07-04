El tiempo en A Coruña: sábado soleado y caluroso con máximas de 30 grados
La influencia de las altas presiones en Galicia garantiza un día de verano con cielos despejados
A Coruña vivirá este sábado un día muy veraniego, con predominio del tiempo seco y soleado y temperaturas altas. La previsión de MeteoGalicia para la ciudad apunta a un día estable, sin apenas probabilidad de mal tiempo y con el calor como principal protagonista en las horas centrales.
El ambiente será caluroso desde la mañana, con mínimas suaves y máximas que rondarán los 30 grados en la ciudad. La probabilidad de nubes o precipitaciones se mantiene en valores muy bajos, por lo que la jornada se presenta favorable para disfrutar de la jornada de hoy al aire libre.
MeteoGalicia enmarca esta situación en la influencia de las altas presiones situadas al norte de la Península, que aportan aire cálido y favorecen el tiempo seco y soleado en Galicia. En el litoral atlántico, el calor podría quedar algo moderado por la presencia de brumas costeras, aunque sin impedir una sensación claramente veraniega.
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