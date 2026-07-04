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El tiempo en A Coruña: sábado soleado y caluroso con máximas de 30 grados

La influencia de las altas presiones en Galicia garantiza un día de verano con cielos despejados

Sol en A Coruña

Sol en A Coruña / Carlos Pardellas

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RAC

A Coruña

A Coruña vivirá este sábado un día muy veraniego, con predominio del tiempo seco y soleado y temperaturas altas. La previsión de MeteoGalicia para la ciudad apunta a un día estable, sin apenas probabilidad de mal tiempo y con el calor como principal protagonista en las horas centrales.

El ambiente será caluroso desde la mañana, con mínimas suaves y máximas que rondarán los 30 grados en la ciudad. La probabilidad de nubes o precipitaciones se mantiene en valores muy bajos, por lo que la jornada se presenta favorable para disfrutar de la jornada de hoy al aire libre.

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MeteoGalicia enmarca esta situación en la influencia de las altas presiones situadas al norte de la Península, que aportan aire cálido y favorecen el tiempo seco y soleado en Galicia. En el litoral atlántico, el calor podría quedar algo moderado por la presencia de brumas costeras, aunque sin impedir una sensación claramente veraniega.

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