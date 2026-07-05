El calor aprieta en A Coruña y supera los 33 grados este domingo: ¿cuándo bajarán las temperaturas?

A Coruña vive este domingo uno de los días más calurosos del año. La estación de la Aemet superó los 33 grados a las 15.00 horas, una de las temperaturas más altas registradas en lo que va de año, aunque todavía lejos del récord del mes de junio. El calor ha superado incluso la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que situaba la máxima para este domingo en 32 grados.

Las altas temperaturas han llevado a miles de coruñeses a buscar refugio en las playas de la ciudad y en la nueva plataforma de O Parrote, en una jornada marcada por cielos despejados y viento flojo. La situación no es exclusiva de A Coruña: en Santiago los termómetros han rozado los 38 grados, mientras que en Ourense han superado los 40.

El tiempo dará un respiro este lunes

Aunque el calor no desaparecerá por completo, las temperaturas empezarán a dar un respiro este lunes. La predicción de la Aemet sitúa la máxima para mañana en 26 grados, lo que supone un descenso notable respecto a este domingo. El pronóstico de la agencia meteorológica señala, además, la posibilidad de cielos cubiertos durante la tarde.

¿Cuándo bajarán las temperaturas?

Ante este episodio de calor, muchos se preguntan cuándo llegará un descenso más acusado de las temperaturas. Si se cumplen los pronósticos, no habrá que esperar demasiado: la Aemet prevé que durante el martes y el miércoles la máxima baje hasta los 21 grados, más de diez menos que este fin de semana. Los cielos permanecerán cubiertos en unas jornadas más propias del otoño que del verano.

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La situación se mantendrá estable durante los días siguientes, con una ligera subida hasta los 22 grados el jueves y el viernes. El ascenso continuará durante el fin de semana, cuando la máxima podría alcanzar los 24 grados. Aun así, las previsiones no invitan a pensar en jornadas de playa durante la próxima semana.