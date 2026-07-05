Domingo caluroso en A Coruña, con máximas de 34 grados y tiempo estable
El viento será flojo del este por la mañana y del noroeste por la tarde, sin que la nubosidad alta afecte a la estabilidad
A Coruña vivirá este domingo una jornada marcada por el calor, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 34, según la previsión de MeteoGalicia. El ambiente será especialmente cálido durante las horas centrales del día, en un contexto de tiempo estable.
Durante la mañana, el cielo permanecerá despejado en la ciudad, con viento flojo del este y una probabilidad de precipitación reducida. La situación favorecerá una primera mitad del día soleada, sin cambios relevantes en el estado del tiempo.
Por la tarde, la previsión apunta a la aparición de nubes altas, aunque sin que ello altere de forma significativa el carácter estable de la jornada. El viento pasará a soplar del noroeste y A Coruña mantendrá unas condiciones favorables para actividades al aire libre.
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