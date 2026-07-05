El Gobierno pone fecha a la obra de las sendas y el carril bici de Alfonso Molina en A Coruña: febrero de 2027

La obra de las sendas peatonales, los carriles bici y las zonas verdes en los márgenes de la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña, comenzará en febrero de 2027 y concluirá en julio de 2028, si se cumplen los plazos incluidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la licitación del control y vigilancia de estos trabajos por 719.782 euros. Transportes considera la "integración ambiental" de la avenida una actuación complementaria de la ampliación de Alfonso Molina, aún en ejecución pese a que debía haber concluido a principios de este año y que aún carece de fecha oficial de fin de obra.

En los planes iniciales del Ministerio, el proyecto debía comenzar al finalizar la ampliación, pero no ha concretado si los mantiene o si los ha variado por el retraso acumulado en la obra principal. Tampoco si la fecha de inicio de la integración ambiental, dentro de siete meses a pesar de estar en la fase final del proceso de adjudicación, se ha pospuesto para evitar que coincida la ejecución de ambos proyectos.

El grupo Copisa se sitúa muy por delante de las otras cuatro licitadoras en la valoración técnica de las ofertas. Esta constructora, que ya ejecuta la ampliación de Alfonso Molina, ha obtenido una puntuación de cien, muy superior a la siguiente, que ha logrado 61,32. En el apartado económico, las propuestas están ajustadas, entre 4,27 y 4,76 millones de euros. Copisa oferta ejecutar la obra por 4,67 millones.

De San Cristóbal a la autopista AP-9

Transportes licitó la integración ambiental de Alfonso Molina a finales de abril, diez años después de que iniciara su tramitación administrativa y tras solicitar el Gobierno local de A Coruña que el concurso se publicara antes de verano. El proyecto consiste en la construcción de sendas peatonales y ciclistas en paralelo a los carriles de circulación en un tramo de 1,4 kilómetros, entre el enlace de San Cristóbal y el de la autopista AP-9.

Esquema del proyecto de integración ambiental de la avenida de Alfonso Molina entre el cruce de San Cristóbal y Carrefour, con las sendas en rojo y las zonas ajardinadas en verde. / LOC

El Ministerio expone en la licitación que esta actuación "asegura" la conexión entre ambos lados de la avenida de Alfonso Molina, al conectar las sendas con los accesos próximos a las paradas de autobuses proyectadas y las pasarelas elevadas. Las sendas incluidas en este proyecto quedarán unidas por otros pasos peatonales ya en ejecución con las obras de ampliación.

"Adicionalmente", el diseño incluye la "integración paisajística del entorno, generando y mejorando las zonas verdes anexas a las sendas" y "en general a toda la avenida". También suma una nueva pasarela peatonal y ciclista en el enlace entre Pocomaco y Matogrande.

Sin fecha para finalizar la ampliación

La obra de ampliación debía haber terminado a inicios de año, pero carece aún de fecha oficial de finalización ni presupuesto definitivo. En respuesta a una pregunta del PP en el Congreso, el Ejecutivo señaló el pasado mes que la remodelación "está en ejecución" pero que hay un proyecto modificado sobre servicios afectados por la obra que se encuentra "en tramitación". El sobrecoste que supondrá y los plazos definitivos de la obra "quedarán establecidos con la aprobación del citado proyecto modificado".

Según fuentes conocedoras de esta intervención, han surgido complicaciones relacionadas con el oleoducto A Coruña-Vigo que transita por la avenida, que encarecen la obra en torno a un millón de euros. La ampliación, para pasar de seis a ocho carriles, se adjudicó en enero de 2024, aunque comenzó unos meses después, con un coste inicial de 18,3 millones de euros y un plazo de dos años.