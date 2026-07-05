Susto en la calle San Andrés de A Coruña: un incendio en la instalación eléctrica de un bar moviliza a los bomberos
El incidente, registrado sobre la 1.23 horas, no provocó daños personales
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A Coruña
Un conato de incendio en la instalación eléctrica de un establecimiento de hostelería de la calle San Andrés obligó a intervenir a los bomberos de A Coruña durante la madrugada de este domingo.
El fuego se originó en el exterior del local, en el interior de la caja del contador de electricidad, donde ardieron los aislantes y la caja de fusibles. Tras abrir el cuadro, los efectivos comprobaron que las llamas ya no requerían una intervención directa.
Los bomberos mantuvieron un retén preventivo para evitar una posible reactivación del incendio hasta la llegada de los técnicos de la empresa encargada de la red eléctrica. El incidente, registrado sobre la 1.23 horas, no provocó daños personales.
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