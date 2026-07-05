La Xunta siembra 55.000 almejas babosas en la ría de O Burgo para reforzar el marisqueo
La actuación forma parte del plan para recuperar la productividad de los bancos marisqueros gallegos
La Xunta, a través del Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA), ha cedido 55.000 ejemplares de almeja babosa para una nueva siembra en la ría de O Burgo con el objetivo de reforzar la recuperación de la actividad marisquera.
La actuación se llevó a cabo este sábado en la zona de A Baixada, donde mariscadoras de la cofradía, tanto a pie como desde embarcación, distribuyeron los ejemplares, que suman unos 25 kilos de peso y presentan un tamaño medio de 14 milímetros.
La semilla procede del área de preengorde del puerto de O Vicedo y fue producida por el CIMA de Ribadeo. La Consellería do Mar enmarca esta iniciativa en su estrategia para incrementar la productividad de las rías gallegas y apoyar la sostenibilidad del sector marisquero mediante el suministro de moluscos bivalvos de calidad. Solo en 2025, el centro entregó más de 2,1 millones de unidades de semilla a cofradías y entidades del sector.
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