Sucesos
Arde la carga de un camión de residuos en la calle Barcelona de A Coruña
Obligó a cortar el tráfico de la calle a primera hora de la mañana
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A Coruña
Un pequeño incendio ha afectado a un camíon de recogida de residuos durante la mañana de este lunes en la calle Barcelona de A Coruña, situada en el barrio del Agra do Orzán.
Según explican los Bomberos de A Coruña en su parte de incidencias, el fuego afectó a unos cartones que transportaba en la caja trasera abierta del vehículo.
El suceso ocurrió alrededor de las 7.15 horas, y según explica la Policía Local, obligó a cortar al tráfico la calle, aunque el cierre no fue largo, puesto que sobre las 7.30 horas ya se pudo reabrir la circulación.
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