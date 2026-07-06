Comienza el descenso de temperaturas en A Coruña tras un fin de semana sofocante

Las altas presiones y la presencia de aire cálido continúan hoy marcando la situación meteorológica en Galicia aunque este lunes comienzan a retirarse. Ya no se vivirán días de calor sofocante en A Coruña este lunes como las que vivimos este pasado fin de semana.

A Coruña amanece con cielos despejados y así estarán todo este lunes, aunque puede haber entrada de niebla por el litoral a lo largo del día. Las temperaturas máximas serán de 27 grados, mientras que las mínimas serán muy elevadas, de 19 grados.

Bajada el martes

Tras este episodio de calor, las temperaturas bajarán ya este martes y el miércoles con la máxima en 21 grados, más de diez menos que este fin de semana. Los cielos permanecerán cubiertos en unas jornadas más propias del otoño que del verano.

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La situación se mantendrá estable durante los días siguientes, con una ligera subida hasta los 22 grados el jueves y el viernes. El ascenso continuará durante el fin de semana, cuando la máxima podría alcanzar los 24 grados. Aun así, las previsiones no invitan a pensar en jornadas de playa durante la próxima semana.