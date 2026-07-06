El Concello de A Coruña dictaminó 44 resoluciones contra los VTC en 2026
El gobierno municipal coruñés aún trabaja en la ordenanza que regulará estos vehículos tras recoger sugerencias
M. Casais
El Ayuntamiento de A Coruña lleva en lo que va de año 44 resoluciones sobre 127 actas abiertas contra los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), ligados a empresas como Uber, Cabify o Bolt.
Hasta el pasado mes de marzo el Concello había recaudado algo más de 276.000 euros en sanciones interpuestas a los conductores de estos vehículos, aunque desde el sector del taxi consideran que no es suficiente y que las plataformas actúan con "impunidad" del Ayuntamiento.
El Gobierno municipal de A Coruña todavía está preparando la ordenanza para regular estos vehículos, para la que se han recogido sugerencias en consulta pública.
La normativa en Galicia prohíbe que los VTC puedan hacer viajes urbanos, y solo tienen permiso para viajes interurbanos, por ejemplo, para ir de A Coruña a Culleredo. Aun así, en las aplicaciones de VTC disponibles en A Coruña es posible contratar trayectos por la ciudad.
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