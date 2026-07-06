El Concello de A Coruña dictaminó 44 resoluciones contra los VTC en 2026

El Ayuntamiento de A Coruña lleva en lo que va de año 44 resoluciones sobre 127 actas abiertas contra los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), ligados a empresas como Uber, Cabify o Bolt.

Hasta el pasado mes de marzo el Concello había recaudado algo más de 276.000 euros en sanciones interpuestas a los conductores de estos vehículos, aunque desde el sector del taxi consideran que no es suficiente y que las plataformas actúan con "impunidad" del Ayuntamiento.

El Gobierno municipal de A Coruña todavía está preparando la ordenanza para regular estos vehículos, para la que se han recogido sugerencias en consulta pública.

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La normativa en Galicia prohíbe que los VTC puedan hacer viajes urbanos, y solo tienen permiso para viajes interurbanos, por ejemplo, para ir de A Coruña a Culleredo. Aun así, en las aplicaciones de VTC disponibles en A Coruña es posible contratar trayectos por la ciudad.