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El Concello de A Coruña tramita 145 denuncias a usuarios de patinetes y bicis por incumplir las normas de tráfico

El control sobre los patinetes eléctricos se endurecerá a partir de octubre, cuando entre en vigor la obligatoriedad de una edad mínima de 15 años y el uso de casco y chaleco reflectante

El Ayuntamiento retira 15 de estos dispositivos VPM por carecer del seguro obligatorio

Campaña de control de infraccións de patinetes eléctrico con la supervisión de la concejala de Seguridade Cidadá e Interior, Montserrat Paz

Campaña de control de infraccións de patinetes eléctrico con la supervisión de la concejala de Seguridade Cidadá e Interior, Montserrat Paz / Andy Perez

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Marta Casais

A Coruña

El control sobre los patinetes eléctricos comienza a endurecerse. El Concello de A Coruña tramita 145 denuncias por diferentes infracciones para los usuarios de Vehículos de Movilidad Persona (VMP), esto es, bicicletas y patinetes, desde enero de este año.

Aunque entre las causas más frecuentes para estas multas entran incumplimientos como no respetar semáforos, circular por la acera o conducir con auriculares, a partir de octubre se sumarán nuevas restricciones.

La modificación del Reglamento General de Circulación del Gobierno de España fijará la edad mínima para usar los patinetes eléctricos en 15 años y, además, obligará a usar casco cuando se circule en ellos, así como chaleco reflectante si se realiza de noche o bajo condiciones de poca visibilidad.

Un incumplimiento de esta normativa se considerará una infracción grave, que será sancionada con 200 euros. Los patinetes eléctricos tendrán también que llevar siempre el alumbrado encendido y solo podrán circular fuera de los núcleos urbanos por los carriles bici.

Los ciclistas también estarán obligados a utilizar casco en vías interurbanas, sin excepciones, y los repartidores que usan el medio de transporte de forma profesional estarán también obligados a usar siempre casco y chaleco reflectante.

Sin seguro

Según los datos de la Policía Local A Coruña cerró el 2025 con un total de 229 multas a conductores de VMP. Durante el mismo periodo los agentes registraron cuatro positivos por alcohol y otros cuatro por consumo de drogas a los usuarios de estos vehículos.

En una respuesta escrita al PP, el Ayuntamiento indicó que desde enero de 2025 se han llevado a cabo cuatro campañas de control específicas para los VPM, aunque los agentes de la Policía Local vigilan de forma ordinaria a estos y están alerta de las posibles infracciones que puedan cometer.

En estas campañas para reforzar la seguridad vial los agentes comprueban tanto el estado técnicos de los vehículos como el cumplimiento de las obligaciones administrativas, entre las que se incluyen tener registrado el patinete como vehículo privado ligero, contar con una etiqueta identificativa y con el seguro obligatorio.

Las posibles multas no suponen solo un castigo económico, sino que también pueden significar la inmovilización del vehículo hasta que se subsanen las irregularidades detectadas. Aquellos conductores que no tengan los papeles en regla o con tasas prohibidas se pueden enfrentar tanto a multas económicas como a la pérdida del vehículo.

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De enero a mayo de 2026, la Policía Local de A Coruña ha retirado 15 VPM de la vía pública por carecer de seguro, que se almacenan en el depósito municipal hasta que el propietario resuelva la incidencia y pueda recuperarlo.

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