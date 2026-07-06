Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord de trabajadores extranjeros1,6 millones en tuberíasEl eclipse en las cabañitasEl milagro de la sardinaArranca el DéporSOS por altas temperaturas para trabajar
instagramlinkedin

Detienen en A Coruña a un conductor de Bolt por tocamientos a una menor

Los hechos se produjeron el pasado sábado por la noche

Un vehículo de Bolt circulando por A Coruña

Un vehículo de Bolt circulando por A Coruña / Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marta Casais

A Coruña

La Policía detuvo el pasado sábado en A Coruña a un conductor de la empresa de VTC Bolt como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor.

Según ha podido confirmar este medio la joven estaba acompañada de otras personas mientras estaba sentada en el asiento delantero.

Durante el viaje, la víctima recibió tocamientos y el conductor intentó darle un beso. Según destacan fuentes de Europa Press, también le llegó a lamer la oreja y que después de llegar al destino se dio aviso a la Policía Nacional.

Tras la denuncia, los agentes detuvieron al conductor por presunta agresión sexual a la menor.

Desde la empresa certifican que están investigando el incidente, pero insisten en que no se trata de un empleado de la compañía. El modelo de negocio de Bolt supone que los conductores autónomos se asocian a la plataforma para ofertar los viajes.

En la web corporativa de la compañía destacan que "nos tomamos muy en serio la seguridad de la comunidad" y que cualquier persona, tanto usuarios como conductores, que incumplan las condiciones que fija esta plataforma puede perder el acceso a la misma.

"Bolt puede decidir suspender o expulsar a una persona de la plataforma aunque su comportamiento no constituya un delito", señalan en su web, en la que añaden que, si una persona sufre o presencia un comportamiento que pueda violar las normas pueden notificarlo en la propia aplicación. "Nuestro equipo revisa todas las incidencias y puede tomar medidas si es necesario", apuntan.

Noticias relacionadas

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Coruña presenta las Fiestas de María Pita 2026: actuarán Mercedes Peón, La Delio Valdez, Ginebras o Fillas de Cassandra
  2. La cafetería de A Coruña recomendada por Martiño Rivas en la guía de Zara: un icono con 82 años de historia frente al mar
  3. La playa de Oza se queda pequeña: 'Es de lo mejor de A Coruña. Eso sí, es playa de mañana
  4. Pablo Alborán, en A Coruña: 'Si tuviera que volver a empezar y cantar por los antros en los que he cantado, lo volvería a hacer. Tengo la misma ilusión
  5. El actor Tamar Novas recomienda un restaurante cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: pulpo con almejas como especialidad
  6. Una empresa de A Coruña carga a su empleado de trabajo y lo deja sin cesta de Navidad: la Justicia establece que deberá pagarle más de 21.000 euros
  7. Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña
  8. La conquista de Tom Jones en A Coruña

Detienen en A Coruña a un conductor de Bolt por tocamientos a una menor

Detienen en A Coruña a un conductor de Bolt por tocamientos a una menor

Luar na Lubre encabezará el cartel de la Romería dos Castros, que volverá al parque de San Diego de A Coruña

El tiempo se "enfría" en A Coruña este lunes: descenso de seis grados respecto al domingo

Los peces ‘se adueñan’ de la piscina de la plataforma de baño de O Parrote

Los peces ‘se adueñan’ de la piscina de la plataforma de baño de O Parrote

Así fue la escapada de Iron Maiden en A Coruña: paseo por O Parrote, parada en María Pita y mariscada frente al mar

Arde la carga de un camión de residuos en la calle Barcelona de A Coruña

Arde la carga de un camión de residuos en la calle Barcelona de A Coruña

Comienza el descenso de temperaturas en A Coruña tras un fin de semana sofocante

Comienza el descenso de temperaturas en A Coruña tras un fin de semana sofocante

Un ascensor o una escalera mecánica para salvar los desniveles del centro de salud de O Castrillón: "La pendiente es tremenda"

Tracking Pixel Contents