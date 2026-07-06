La hamburguesa gallega que recomienda uno de los mejores chefs de España y puedes comer en A Coruña

Galicia puede presumir de tener algunas de las mejores hamburguesas a nivel nacional y así ha conseguido conquistar algunos certámenes como el de la mejor hamburguesa de España. La carne gallega es todo un manjar que incluso utilizan establecimientos de otros puntos del país.

No es de extrañar entonces, que una hamburguesa gallega fuera capaz de traspasar fronteras y llevarse el aplauso de Carlos Hernández del Río, chef de Salamanca ganador de dos Soles de Respol con el restaurante ConSentido. Precisamente fue la guía la que le pidió una recomendación de sus locales favoritos de la ciudad helmántica y se decantó por una hamburguesería de origen gallego.

La hamburguesería elegida por el aclamado chef

En el año 2024, cuando se otorgaron Soletes por recomendación de los mejores chefs de España, Carlos Hernández del Río se decantó por La Pepita. Esta conocida hamburguesería nacida en Vigo, cuenta con establecimientos por varias partes del país, entre ellos Salamanca, de donde es el cocinero.

"Hamburguesas premium elaboradas con la carne de buey de El Capricho. Mi favorita: La Manteca, con queso cheddar, cebolla roja, lechuga y tomate", dijo el chef. La Manteca, elaborada con carne de buey, se convierte en una de las mejores opciones para probar en La Pepita, que cuenta con un establecimiento en Juan Flórez y otro en Marineda City. Además, abrió su nuevo concepto Grab&Go en el Centro Comercial de Cuatro Caminos.

Otras hamburguesas premiadas

Esta no es la única hamburguesa galardonada del establecimiento gallego, que en el concurso de 'La mejor hamburguesa de España' consiguió hace unos años ganar en el apartado de Galicia con su Sorrentina, un de sus hamburguesas más famosas.

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Recientemente, el chef Santiago Salgueiro, ganó el Burger Masters disputado en el 39º Salón Gourmets de Madrid con La Mestiza, una hamburguesa con una mezcla de carne de vaca de aldea, buey, wayu y angus.