Taller de improvisación teatral en A Coruña: "Es volver a ser niños que inventan sus propios juegos y sus propias reglas"

"La improvisación es un trabajo en equipo donde todos colaboran para que la historia crezca", explica el cómico y comunicador Víctor Grande, que ofrece los días 11 y 12 de julio un taller intensivo matinal de iniciación a la improvisación teatral en el espacio Outracousa en A Coruña junto con su compañero humorista Oswaldo Digón. Ambos artistas descubrieron hace 15 años la improvisación teatral y decidieron formarse para poder ofrecer espectáculos de esta disciplina. "Luego detectamos una demanda en los espectáculos, ya que el público, incluidos actores, querían poder formarse", comenta Grande. De esta manera, en 2022 fundaron la Escola de impro de A Coruña donde ofrecen pequeños talleres de improvisación. "Conseguimos una muy buena acogida y la gente nos acabó pidiendo cursos regulares. Ahora hay cerca de 35 personas en cuatro niveles diferentes", declara el humorista.

Los alumnos de la escuela durante una improvisación teatral. / GUS DE LA PAZ

"Es una disciplina difícil, pero muy enriquecedora"

Este taller, con un precio de 60 euros y plazas limitadas, permitirá a cualquier persona tener su primera toma de contacto con la improvisación. "Empezaremos a jugar desde el primer minuto para romper el hielo y enseñaremos los pilares de la improvisación para que funcionen las historias", destaca Grande, que señala que siempre buscan "crear un espacio seguro donde perder los miedos y los nervios y jugar con enseñanzas". En la improvisación teatral no hay guion ni atrezzo ni escenografía, los actores simplemente parten de premisas que aporta el público en directo y de ahí se crean historias y escenas de humor con inicio y final. El artista asegura que los participantes no solo aprenderán sobre la disciplina, sino que también podrán trasladar conceptos a la vida real o laboral. "Muchas veces se llevan también autoconocimiento, conocer los límites y superarse", explica el cómico.

Los dos cómicos que fundaron la Escola de impro frentre al espacio 'Outracousa'. A la izquierda Oswaldo Digón y a la derecha Víctor Grande. / Gus de la Paz

Según Grande, la improvisación teatral es "una disciplina difícil, sobre todo llegar a un nivel alto, pero muy enriquecedora" que sirve tanto para formarse profesionalmente como para desconectar, fomentar la creatividad, despreocuparse y sentir que se forma parte de un grupo. Una de las primeras premisas que enseñan Digón y Grande en sus talleres es decir a todo que sí y "luego te buscas la vida para hacerlo". La idea es promover la aceptación: dejar a un lado automatismos sin expresiones como 'pero' ni 'no' de por medio y decir que sí mientras se aporta algo nuevo.

Otro pilar fundamental es el trabajo en equipo, ya que, según Grande, "si haces brillar a tus compañeros, ellos te harán brillar a ti". "Decimos mucho en los talleres que las reglas para crear escenarios sirven también en la vida real. Funcionan y hacen que la gente se enfrente a la incertidumbre y se lance a aceptar", destaca.

"En la improvisación no existe el error"

El humorista confiesa que al principio la gente que acude a los espectáculos de improvisación teatral se piensa que todo está preparado, sin embargo, luego "se enganchan y complican las premisas para hacerlo más divertido y enrevesado, casi siempre implicadísimos con el juego". Así, Grande reconoce que "el 80 o 90% de las personas que vienen a los talleres se queda a cursos regulares". La escuela ofrece además sus cursos anuales divididos en cuatro categorías en función de las necesidades del alumnado: iniciación, medio, avanzado y creación de formatos. "El miedo no te lo vas a poder quitar, entonces lo importante es lanzarte", confiesa Grande.

La Escola de impro también tiene vínculo con las empresas, que en muchas ocasiones recurren a los talleres de improvisación y trabajo en equipo para solucionar conflictos entre departamentos o incluso para trabajar miedos escénicos de cargos que necesitan comunicar en público. "En la impro no existe el error, no pasa nada", comenta el cómico, "es pura diversión y desconexión, volver a ser un niño que inventa sus propios juegos y sus propias reglas en un entorno seguro".