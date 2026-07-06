Así fue la escapada de Iron Maiden en A Coruña: paseo por O Parrote, parada en María Pita y mariscada frente al mar

El Resurrection Fest celebrado en Viveiro entre el 1 y el 4 de julio ha dejado caer más de una estrella en A Coruña. Algunos de los artistas que se subieron al escenario de este evento no pudieron resistir la tentación de acercarse hasta la ciudad herculina y disfrutar de algunos de los paisajes y de los edificios más icónicos de la urbe.

El cantante y guitarrista de Trivium, Matt Heafy, por ejemplo, sorprendió a sus seguidores dándose un baño en el Orzán. Pero fue Iron Maiden el que compartió su escapada completa por las calles coruñesas. En concreto, uno de sus miembros, Adrian Smith, que recorrió la ciudad junto a su esposa Nathalie Dufresne Smith.

En su cuenta de Instagram (@nathalie_d_smith), Dufresne publicó este viernes un vídeo con los puntos más destacados de sus vacaciones acompañando al guitarrista de Iron Maiden en A Coruña, que se alojó, como la mayoría de la banda, en el NH Finisterre.

Durante su tiempo en la ciudad, al artista no dudó en hacer las visitas de rigor de cualquier estancia que se precie en la urbe: visitó monumentos históricos, disfrutó de una buena mariscada e incluso acudió a una de las tiendas más metaleras de la ciudad para curiosear entre sus estantes.

Así fueron las vacaciones de Adrian Smith en A Coruña

El guitarrista de este emblemático grupo de heavy metal aún estaba dormido cuando aterrizó en A Coruña. Así lo muestra la grabación de su esposa, que no dudó en capturar las paradas más interesantes de su recorrido.

Los primeros edificios que les llamaron la atención fueron algunos de los más históricos del centro, como la Casa Barrié en Linares Rivas y la Casa do Consulado. Su paso por la calle Panaderas les hizo toparse con Chispas, la icónica tienda de la Rúa Barrera y punto de reunión habitual de rockeros y amantes del metal, donde Smith se entretuvo un buen rato mirando las bandanas y los objetos expuestos en las vitrinas.

El músico británico tampoco dejó pasar la oportunidad de probar la gastronomía gallega y disfrutó de una mariscada observando el mar y la Torre de Hércules. Además, acudió a una pulpería de la zona y caminó por O Parrote gozando de las vistas al océano y de las buenas temperaturas, que el fin de semana llegaron a sobrepasar los 30 grados.

El camino les llevó hasta el Castillo de San Antón, cuyos interiores recorrieron con calma, y a observar relajadamente los peces que nadaban en esa parte del Atlántico. El cierre de la visita fue en el corazón de la ciudad, la Plaza de María Pita, en la que la mujer de Smith tuvo un especial detalle con la figura de la heroína coruñesa. "Brave, María Pita!" [¡Valiente, María Pita!], escribió al final del vídeo.

A Coruña, ciudad de paso para los artistas

El guitarrista de Iron Maiden y el cantante de Trivium no han sido los únicos que han pasado recientemente por la ciudad. La urbe también acogió en mayo a Sara Carbonero, que se dejó ver junto a la Torre de Hércules y se desplazó hasta Betanzos y Santiago de Compostela, compartiendo su ruta gallega por redes sociales.

Más tarde, los influencers El Xocas y Zazza el Italiano revolucionaron As Rañas, donde grabaron contenido con los vecinos del barrio, con los que estuvieron hablando animadamente. A finales de junio, el exfutbolista Gerard Piqué también fue visto en A Coruña en compañía de Clara Chía, con la que visitó la exposición de la Fundación MOP; y, el año pasado, el actor Henry Cavill fue fotografiado paseando por zonas como Monte Alto, Panaderas y Zalaeta tras desplazarse hasta Lugo para negociar la compra de vacas de rubia gallega.