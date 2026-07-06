Luar na Lubre encabezará el cartel de la Romería dos Castros, que volverá al parque de San Diego de A Coruña

La Romería dos Castros volverá a llenar de música y actividades el parque de San Diego del 17 al 19 de julio. La programación, presentada este lunes por el Concello y la Asociación de Vecinos Oza-Gaiteira-Os Castros, incluye conciertos de Luar na Lubre, Xurxo Fernandes, Acordeireta, Tres Pesos y Pan Sen Fron, además de pasacalles, juegos tradicionales y comidas populares.

La fiesta arrancará el viernes 17 con un pasacalles de Cántigas da Terra y el pregón, que este año pronunciarán Maika y Willy Sieiro Vázquez, hijos de Víctor Sieiro, histórico impulsor del fútbol sala femenino en A Coruña y vecino muy vinculado al barrio. Tras la apertura oficial actuarán Tres Pesos y Xurxo Fernandes, que presentará su espectáculo Levaino!.

Luar na Lubre, cabeza de cartel

La jornada del sábado comenzará con una alborada y pasacalles de Donaire. Después habrá sesión vermú con Maghúa, comida popular, juegos tradicionales y la actuación de la Orquestra Pantasma. Ya por la noche llegará uno de los momentos más esperados de la romería con el concierto de Luar na Lubre, una de las formaciones más representativas del folk gallego, precedido por la actuación de Acordeireta. La jornada concluirá con una sesión del DJ Misa.

El domingo 19, último día de la romería, volverán a sonar las gaitas de Donaire antes del concierto del mediodía. Tras la comida popular, el grupo Pan Sen Fron pondrá el broche final a una celebración que se ha consolidado como una de las principales citas del verano en los barrios coruñeses.

Un homenaje a Víctor Sieiro

Durante la presentación, el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó que la Romería dos Castros forma parte de la apuesta del Concello por apoyar las fiestas vecinales, "espacios que fortalecen los vínculos entre la ciudadanía y contribuyen a preservar el patrimonio cultural y musical gallego".

La elección de Maika y Willy Sieiro como pregoneros supone un homenaje a la figura de su padre, Víctor Sieiro Asorey, fundador, presidente y entrenador del histórico Sal Lence y uno de los grandes impulsores del fútbol sala femenino en A Coruña, además de una persona muy vinculada a la vida social del barrio de Os Castros.