La niebla invade A Coruña tras un sofocante fin de semana: la bruma impide ver la costa de Oleiros

La niebla ha inundado A Coruña en la tarde de este lunes. La bruma se ha hecho visible desde distintos puntos de la ciudad, dejando imágenes llamativas, como la desaparición en el horizonte de las costas de Oleiros o Ferrol.

La neblina también ha estado presentes en las playas o en la nueva plataforma flotante de O Parrote, donde ha sorprendido a los bañistas que estaban disfrutando de una jornada que había sido soleada hasta ese momento.

Bajada de la temperatura

La estación meteorológica de la Aemet en A Coruña ha marcado 27,2 grados a las 11.00 horas, aunque a partir de esa hora ha comenzado a descender. A las 13.00 horas se registraban 26,5 grados, marcando una tendencia descendente que ha ido cayendo en picado hasta marcar 19 grados a las 17.00 horas.

El tiempo ha refrescado de forma notable, después de que este domingo se llegaran a superar los 33 grados a las 15.00 horas, según datos recogidos por la estación de la Aemet.

Un martes con pocos grados

Tras este episodio de calor, las temperaturas bajarán ya este martes y el miércoles con la máxima en 21 grados, más de diez menos que este fin de semana. Los cielos permanecerán cubiertos en unas jornadas más propias del otoño que del verano.

Noticias relacionadas

La situación se mantendrá estable durante los días siguientes, con una ligera subida hasta los 22 grados el jueves y el viernes. El ascenso continuará durante el fin de semana, cuando la máxima podría alcanzar los 24 grados. Aun así, las previsiones no invitan a pensar en jornadas de playa durante la próxima semana.