Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord de trabajadores extranjeros1,6 millones en tuberíasEl eclipse en las cabañitasEl milagro de la sardinaArranca el DéporSOS por altas temperaturas para trabajar
instagramlinkedin

Los peces se adueñan de la plataforma de baño de O Parrote

El fondo de las piscinas instaladas en el litoral permite observarlos con claridad

Los peces se cuelan en las piscinas de la plataforma de O Parrote

Los peces se cuelan en las piscinas de la plataforma de O Parrote

RAC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Rivera

A Coruña

A Coruña estrena este verano la plataforma de baño de O Parrote que permite, además de refrescarse en un lugar en el que desde hacía años era algo ocasional, practicar deportes náuticos en el entorno de los muelles interiores portuarios.

Esta es una zona en la que era habitual ver a pescadores con la caña y, fijándose bien, a los peces que suelen acercarse al litoral coruñés.

Ahora, en las piscinas que se han construido en el interior de la estructura flotante, también es posible ver a estos animales, que se han "adueñado" de la zona. De hecho, el fondo instalado en esta plataforma permite verlos con mayor claridad.

Noticias relacionadas y más

Plataforma Parrote ola de calor

Bañistas este domingo en la plataforma de O Parrote / Carlos Pardellas

Los peces conviven sin miedo con los bañistas de O Parrote e incluso se acercan a ellos cuando están parados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Coruña presenta las Fiestas de María Pita 2026: actuarán Mercedes Peón, La Delio Valdez, Ginebras o Fillas de Cassandra
  2. La cafetería de A Coruña recomendada por Martiño Rivas en la guía de Zara: un icono con 82 años de historia frente al mar
  3. La playa de Oza se queda pequeña: 'Es de lo mejor de A Coruña. Eso sí, es playa de mañana
  4. Pablo Alborán, en A Coruña: 'Si tuviera que volver a empezar y cantar por los antros en los que he cantado, lo volvería a hacer. Tengo la misma ilusión
  5. El actor Tamar Novas recomienda un restaurante cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: pulpo con almejas como especialidad
  6. Una empresa de A Coruña carga a su empleado de trabajo y lo deja sin cesta de Navidad: la Justicia establece que deberá pagarle más de 21.000 euros
  7. Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña
  8. La conquista de Tom Jones en A Coruña

Los peces se adueñan de la plataforma de baño de O Parrote

Los peces se adueñan de la plataforma de baño de O Parrote

Así fue la escapada de Iron Maiden en A Coruña: paseo por O Parrote, parada en María Pita y mariscada frente al mar

Arde la carga de un camión de residuos en la calle Barcelona de A Coruña

Arde la carga de un camión de residuos en la calle Barcelona de A Coruña

Comienza el descenso de temperaturas en A Coruña tras un fin de semana sofocante

Comienza el descenso de temperaturas en A Coruña tras un fin de semana sofocante

Un ascensor o una escalera mecánica para salvar los desniveles del centro de salud de O Castrillón: "La pendiente es tremenda"

Taller de improvisación teatral en A Coruña: "Es volver a ser niños que inventan sus propios juegos y sus propias reglas"

Los trabajadores extranjeros que viven en A Coruña se duplican en cinco años y pasan por primera vez de las 10.000 personas

El calor aprieta en A Coruña y supera los 33 grados este domingo: ¿cuándo bajarán las temperaturas?

Tracking Pixel Contents