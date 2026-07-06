Los peces se adueñan de la plataforma de baño de O Parrote
El fondo de las piscinas instaladas en el litoral permite observarlos con claridad
A Coruña estrena este verano la plataforma de baño de O Parrote que permite, además de refrescarse en un lugar en el que desde hacía años era algo ocasional, practicar deportes náuticos en el entorno de los muelles interiores portuarios.
Esta es una zona en la que era habitual ver a pescadores con la caña y, fijándose bien, a los peces que suelen acercarse al litoral coruñés.
Ahora, en las piscinas que se han construido en el interior de la estructura flotante, también es posible ver a estos animales, que se han "adueñado" de la zona. De hecho, el fondo instalado en esta plataforma permite verlos con mayor claridad.
Los peces conviven sin miedo con los bañistas de O Parrote e incluso se acercan a ellos cuando están parados.
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