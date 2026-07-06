El Real Club Náutico de A Coruña renueva la Bandera Azul tras más de 30 años consecutivos

El Real Club Náutico de A Coruña ha renovado un año más la Bandera Azul, un reconocimiento internacional que acredita la calidad ambiental, la seguridad, la accesibilidad y la gestión sostenible de los puertos deportivos. Con esta concesión, la entidad supera ya más de 30 años consecutivos luciendo este distintivo, uno de los más prestigiosos en el ámbito náutico.

La Bandera Azul, otorgada por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), se concede tras una evaluación en la que se analizan aspectos como la gestión ambiental de las instalaciones, la recogida y tratamiento de residuos, la calidad de los servicios, la seguridad, la accesibilidad y el cumplimiento de la normativa. Además, el reconocimiento exige un seguimiento periódico para garantizar que estos estándares se mantienen en el tiempo.

La renovación consolida al Real Club Náutico de A Coruña entre los puertos deportivos gallegos con mayor trayectoria en este reconocimiento. En la provincia de A Coruña han sido reconocidos tres puertos deportivos además de este: el Club Náutico de Sada, el Náutico Sadamar y el Real Club Náutico de Portosín. Además, 44 playas de 18 municipios lucirán también este verano la Bandera Azul.

En total Galicia contará este año con 147 Banderas Azules, repartidas entre 118 playas, 11 puertos deportivos y 18 centros azules, unas cifras que sitúan a la comunidad entre las autonomías con mayor presencia de estos distintivos.

Al acto de izado asistieron la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, y el presidente del Real Club Náutico de A Coruña, Jaime Araújo Pérez. Durante el acto, Belén do Campo destacó la trayectoria del club y aseguró que "é o mellor exemplo de que a excelencia non se consegue cun esforzo puntual, senón cun traballo constante, rigoroso e comprometido co medio ambiente".

Noticias relacionadas

Además, destacó que el club se ha consolidado como un referente para la náutica deportiva y el turismo sostenible, al ofrecer unas instalaciones que cumplen con los estándares internacionales de calidad.