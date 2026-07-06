El tiempo se "enfría" en A Coruña este lunes: descenso de seis grados respecto al domingo

Las altas presiones y la presencia de aire cálido marcan la situación meteorológica en Galicia aunque este lunes comienzan a retirarse. Tras el calor sofocante vivido este domingo en la ciudad, este lunes las temperaturas ya son más propias de un día típico de verano.

La estación de la Aemet en A Coruña superó este domingo los 33 grados a las 15.00 horas, una de las temperaturas más altas registradas en lo que va de año, aunque todavía lejos del récord del mes de junio. Sin embargo, esta situación no fue exclusiva de A Coruña, puesto que en Santiago los termómetros han rozado los 38 grados, mientras que en Ourense han superado los 40.

A Coruña amaneció con cielos despejados aunque se espera la entrada de nubes por el litoral a la tarde. Las temperaturas máximas esperadas para este lunes son de 27 grados, mientras que las mínimas son bastante elevadas, con 19 grados.

La estación meteorológica de la Aemet en A Coruña ha marcado 27,2 grados a las 11.00 horas, aunque a partir de esa hora ha comenzado a descender. A las 13.00 horas se registraban 26,5 grados, marcando una tendencia descendente.

Bajada el martes

Tras este episodio de calor, las temperaturas bajarán ya este martes y el miércoles con la máxima en 21 grados, más de diez menos que este fin de semana. Los cielos permanecerán cubiertos en unas jornadas más propias del otoño que del verano.

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La situación se mantendrá estable durante los días siguientes, con una ligera subida hasta los 22 grados el jueves y el viernes. El ascenso continuará durante el fin de semana, cuando la máxima podría alcanzar los 24 grados. Aun así, las previsiones no invitan a pensar en jornadas de playa durante la próxima semana.