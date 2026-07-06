Un ascensor o una escalera mecánica para salvar los desniveles del centro de salud de O Castrillón: "La pendiente es tremenda"

El Concello de A Coruña ha encargado la redacción del proyecto, a través de un contrato menor, para solventar la gran queja de los usuarios del centro de salud de O Castrillón: la enorme dificultad para llegar a las instalaciones. El centro da servicio a los vecinos de este barrio, pero también a los de Os Castros, que tienen que remontar una gran pendiente y que hace especialmente costoso el acceso para las personas mayores.

Las asociaciones vecinales de ambos barrios coruñeses llevan años solicitando una mejora de accesibilidad para el edificio sanitario, ubicado en la calle General Salcedo Molinuevo. La empinada pendiente de la zona obstaculiza el acceso al complejo sanitario, especialmente para aquellas personas con movilidad reducida o edad avanzada. La solución que se propone es la instalación de un elemento electromecánico que salve el desnivel. "La pendiente es tremenda", declara el secretario de la asociación de vecinos O Castrillón Urbanización Soto IAR, Domingo Verdini.

Existe un anteproyecto desde hace años, sobre el que la entidad vecinal hizo "alguna propuesta de modificación", explica Verdini, quien entiende que el proyecto "que se está redactando ahora" incorporará sus sugerencias. "Calculo que hasta el otoño no podremos ver el plan. Ahora se está redactando, y el plazo acabaría en septiembre", añade.

La petición no es de ahora. "Los compañeros de O Castrillón y nosotros [asociación de vecinos de Oza, A Gaiteira y Os Castros] llevamos tiempo reivindicando que se solucione el tema de movilidad y accesibilidad, porque tenemos un barrio con una orografía bastante determinada y con un montón de pendientes", declara el presidente de la junta vecinal de Os Castros, Paulo Sexto.

Ascensor y plataforma elevada

El esquema preliminar consistía en un ascensor situado a la entrada del centro de salud, y una plataforma elevada hasta Carricanta, la escuela infantil situada en el inicio de la pendiente. "Nosotros lo hemos modificado, porque queremos cambiar la ubicación del ascensor, con lo que su altura sería menor y la longitud de la plataforma también", aclara Verdini. Uno de los objetivos de esta propuesta es intentar abaratar los costes de la operación, que en su momento se estimaron en un millón de euros. "Puede ser algo menos, pero claro, también han pasado varios años", indica el secretario.

El ambulatorio de O Castrillón tiene dos accesos. "En su momento, el Sergas estaba valorando la posibilidad de que una buena parte del acceso al centro de salud fuese por la puerta de más abajo, con lo que el recorrido del ascensor que se quiere instalar terminaría en esa entrada. Pero ese proyecto del Sergas se anuló, decidió no hacer la reforma", expresa Verdini.

El secretario manifiesta que la propuesta vecinal consiste en acortar el trayecto del ascensor con una simple solución: "Queremos situarlo en la otra entrada de más arriba [a la altura del paso de cebra], que es la que se utiliza normalmente, porque tiene una rampa. De esta manera, el ascensor saldría directamente desde el inicio de esa rampa", dice. Así, el mecanismo salvaría la cuesta hasta la entrada de la Escuela Infantil Municipal Carricanta, "hasta que ya no hay pendiente importante", aunque "el punto exacto lo determinará el estudio".

Conexión con Os Castros

El presidente de la asociación vecinal de Oza, A Gaiteira y Os Castros ve necesario complementar la actuación con otra que acabara de unir ambos barrios. "Habría que complementarlo con otro tramo. Eso lo que haría sería que estuviera cubierto todo el trayecto, desde Os Castros hasta arriba, porque hay una parte que no está cubierta", comenta Sexto, quien celebra "todo lo que sea eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad en el barrio".

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Con este objetivo en mente, añade que la junta de vecinos está proponiendo "un ascensor que una la avenida de Oza con la calle de la Merced, que saldría desde la plaza de Mercadona".