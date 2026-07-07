Alba Reche, cantante del Atlantic Pride de A Coruña: "Hay discursos que preocupan mucho y, al mismo tiempo, hay muchas personas que buscan un lugar donde sentirse acompañadas"

Alba Reche (Elche, 1997) regresa este miércoles a las 21.00 a A Coruña, a la plaza de Pontevedra, para actuar en el Atlantic Pride. La joven cantante afronta el concierto con una mezcla de ilusión y nostalgia, ya que supondrá el cierre de la gira de No soy tu hombre antes de comenzar una nueva etapa. La artista habla de su evolución desde Operación Triunfo, de la responsabilidad que implica liderar un proyecto con su propio nombre, de la importancia del Orgullo y de la necesidad de que la reivindicación no se limite a un solo mes del año.

Regresa a A Coruña para actuar en el Atlantic Pride. ¿Qué supone este concierto?

Me apetece muchísimo. Es uno de los últimos orgullos en los que voy a cantar este año y tengo muchas ganas. Siempre hace ilusión volver y cerrar esta etapa aquí. De A Coruña recuerdo un público muy fácil. Siempre hemos tenido mucha suerte cuando hemos venido porque la gente es muy atenta y eso hace que sea muy agradable tocar aquí. Además, este concierto tiene un significado especial porque pone el punto final a la gira de No soy tu hombre. Es el último concierto antes de empezar la siguiente gira y tengo sentimientos encontrados. Me da pena despedirme de este repertorio porque ha formado parte de una etapa muy importante, pero también tengo muchas ganas de presentar las canciones nuevas. El último sencillo, Mejor mañana, solo lo hemos tocado una vez en directo y A Coruña será la segunda.

Sus conciertos destacan por la carga emocional. ¿Qué busca que se lleve el público cuando termina un directo?

Yo creo que al menos tener esa sensación de comunidad y de haber vivido como juntos las canciones. Yo busco un poco que la gente pueda conectar con lo que necesiten las canciones. Más allá de mi búsqueda personal, también dejo como un poco la entrega a las canciones por sí mismas. No quiero nada en concreto, simplemente vivir un poco, que tampoco está nada mal.

¿Siente que atraviesa su etapa más auténtica?

Pues la verdad es que diría que en la que más yo me siento auténtica, sí, 100%. Siempre intento ser muy honesta tanto conmigo misma como con las canciones que hago. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola, que siempre es la versión más auténtica de una misma. Pero diría que sí, que es la etapa con la que más representada me siento sobre todo a nivel vitalicio. No solamente como en el momento de ahora, sino que diría que de manera general en mi vida, diría que este disco es el que más sentido tiene, sentido conmigo misma. Creo que es el disco que mejor encaja con la persona que soy.

Alba Reche, cantante del Atlantic Pride de A Coruña / @nereis.fr

Han pasado ya siete años desde Operación Triunfo. Si pudiera hablar con aquella Alba, ¿qué le diría?

La verdad es que no le daría ningún consejo. Creo que las cosas pasan como tienen que pasar y que hizo muy bien las cosas. Más que darle un consejo, le daría la enhorabuena porque siete años después seguimos viviendo de la música y somos muy felices con el camino que hemos construido.

¿Cree que se exige demasiado?

Sí, bastante. Al final el proyecto lleva mi nombre y toda la responsabilidad termina recayendo sobre una sola persona. Hay muchas decisiones, muchas personas implicadas y muchas cosas que dependen de ti. Es una responsabilidad grande. Tengo la suerte de estar rodeada de un equipo maravilloso y, además, de que muchas de esas personas sean también mis amigas. Mi banda son mis amigas, mis productores son mis amigos y eso cambia completamente la forma de trabajar. En este oficio hay mucha soledad y para mí es muy importante que el trabajo también sea un espacio seguro. No me gusta esa mentalidad de llegar, hacer lo tuyo e irte. Necesito que haya una relación humana detrás porque es mi forma de entender este trabajo.

Siempre ha sido una imagen muy potente del Orgullo. ¿Qué representa para usted formar parte de este tipo de eventos?

Para mí el Orgullo sigue siendo tan necesario como la celebración y la reivindicación. Me hace muy feliz que la música forme parte de todo eso y que las personas LGTBIQ+ podamos ocupar esos escenarios. Un festival del Orgullo no es solo un concierto. Es una experiencia completa: compartir, conocer gente, encontrarte con personas que quizá solo ves en estos espacios y sentir que estás en un lugar seguro.

En alguna ocasión habló de la necesidad de que las personas del colectivo tengan más presencia durante todo el año.

Sí. Creo que hubo quien entendió otra cosa. Yo estoy encantadísima de actuar en festivales del Orgullo y ojalá siga haciéndolo siempre. Lo que decía es que hay marcas o empresas que solo cuentan con personas LGTBIQ+ durante el mes del Orgullo. Me parece muy bien que lo hagan en estas fechas, pero también estaría bien que nos llamaran el resto del año. Precisamente el sentido de la reivindicación es ocupar espacios siempre, no únicamente durante unas semanas.

¿Considera que todavía hace falta seguir reivindicando desde un escenario?

Pero totalmente. Precisamente estos días he visto cosas que demuestran que sigue siendo necesario. Hay discursos que preocupan mucho y, al mismo tiempo, hay muchas personas que siguen buscando un lugar donde sentirse acompañadas. La música también puede crear esa comunidad y creo que debemos seguir estando ahí.

¿Qué espera del concierto de A Coruña?

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Espero que la gente venga con muchas ganas, que cante con nosotras y que disfrute muchísimo. Después tendremos tiempo de seguir celebrando el Orgullo todos juntos. Yo intento no crearme demasiadas expectativas antes de un concierto porque nunca sabes qué va a pasar, pero sí espero que el público disfrute de las canciones y, sobre todo, que ya se sepan la última, que es la que más ilusión me hace compartir.