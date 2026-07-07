Arrancan los trabajos arqueológicos en la parcela de A Maestranza

La promotora Lipromo ha comenzado los trabajos previos en las parcelas de A Maestranza, que no entran dentro de la obra para levantar el bloque de hasta 57 pisos previsto en los terrenos. Estos trabajos todavía están pendientes de la resolución judicial del estudio de detalle.

Fuentes municipales confirman que se tratan de "prospecciones arqueológicas" y que la obra para levantar el inmueble de viviendas aún no ha comenzado. El colectivo Defensa do Común, la asociación que había interpuesto el recurso judicial, reclamó al Concello el pasado mes de junio, cuando empezaron los trabajos en la otra parcela, que explicase si había un control arqueológico, ya que en el subsuelo existen vestigios de la antigua muralla de la ciudad.

Los tribunales están todavía analizando el recurso contra los dos inmuebles que proyecta la promotora, que compró en 2019 al Ministerio de Defensa dos parcelas en la zona. La empresa había recurrido el pasado mes de marzo la decisión del Concello de A Coruña de concederles la licencia con la condición de una resolución judicial favorable, que se resolvió al no contestar el Ayuntamiento.

A pesar de no contar con la luz verde definitiva, la promotora ya ha comenzado a vender los pisos del proyecto que denomina Residencial A Proa. Los apartamentos se ofertan desde 290.000 euros por un piso de una habitación hasta viviendas con terraza con precios de 725.000 euros.

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La empresa había asegurado en los anuncios de principios de año que se encontraba en fase de "movimientos de tierras", aunque los de este martes han sido los primeros trabajos que se han visto en los terrenos.