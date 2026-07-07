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El carisma de Shirley Manson deslumbra en la sala Pelícano

El líder de Garbage deslumbró a los asistentes del concierto coruñés

Concierto de Garbage en Pelícano

Concierto de Garbage en Pelícano / PixelinPhoto

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RAC

A Coruña

Una sala Pelícano casi llena disfrutó de una noche única que tuvo una protagonista indiscutible: Shirley Manson. El carisma de la líder de la banda de rock alternativo Garbage deslumbró a los presentes con su voz.

Arrancó con There’s No Future in Optimism, Hold, Empty y se metió al público en el bolsillo con dos clasicazos como I Think I’m Paranoid y Stupid Girl. No faltaron algunos mensajes feministas entre canción y canción e incluso agradeció a la gente que acudió a su concierto a pesar de coincidir con el partido de España.

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