El carisma de Shirley Manson deslumbra en la sala Pelícano

Una sala Pelícano casi llena disfrutó de una noche única que tuvo una protagonista indiscutible: Shirley Manson. El carisma de la líder de la banda de rock alternativo Garbage deslumbró a los presentes con su voz.

Arrancó con There’s No Future in Optimism, Hold, Empty y se metió al público en el bolsillo con dos clasicazos como I Think I’m Paranoid y Stupid Girl. No faltaron algunos mensajes feministas entre canción y canción e incluso agradeció a la gente que acudió a su concierto a pesar de coincidir con el partido de España.