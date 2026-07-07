Cinenterraza regresa a A Coruña con la proyección de ocho películas de culto al aire libre: fechas, horarios y entradas
La programación del ciclo incluye títulos de directores como Hitchcock, Carpenter y Renoir, con coloquios posteriores a cada proyección
El Fórum Metropolitano volverá a convertirse este mes de julio en una sala de cine al aire libre con una nueva edición de Cinenterraza. El ciclo, organizado por el Concello de A Coruña, ofrecerá ocho películas de culto todos los miércoles y jueves del mes, siempre a las 22.30 horas, en el vestíbulo del centro.
La programación reúne títulos de directores como Alfred Hitchcock, John Carpenter, Jean Renoir, Kenji Mizoguchi o Carl Theodor Dreyer. Tras cada proyección, el público podrá participar en un coloquio con un invitado relacionado con el mundo de la cultura.
Ocho noches de cine
El ciclo arrancará este miércoles 8 de julio con Gertrud, de Carl Theodor Dreyer, y la participación de la actriz Bárbara Grandío. Al día siguiente se proyectará Scum, de Alan Clarke, con la librera Patricia Acinas como invitada.
La segunda semana llegará Encadenados (Notorious), de Alfred Hitchcock, el día 15, con el actor Denís Gómez, mientras que el 16 será turno de Smooth Talk de Joyce Chopra, presentada por la escritora Blanca Lacasa.
Del terror a la acción
El terror y el cine asiático protagonizarán la tercera semana con Re-Animator, de Stuart Gordon, el 22 de julio, y La calle de la vergüenza, de Kenji Mizoguchi, el día 23. Los coloquios correrán a cargo del realizador David Salgado y el fotógrafo y editor Mark Zlick, respectivamente.
La última semana incluirá dos proyecciones de dos leyendas del cine. El 29 de julio se exhibirá Asalto a la comisaría del distrito 13 de John Carpenter, con un coloquio protagonizado por la diseñadora de joyas Carla Souto. El cierre llegará el día 30 con French Cancan, de Jean Renoir, comentada por la actriz Iolanda Muíños.
Precio y cómo comprar entradas
Las entradas tendrán un precio de 3,50 euros para el público general y de 2 euros para mayores de 65 años, personas desempleadas y titulares del Carné Xove. Podrán adquirirse en la plaza de Ourense, a través de Ataquilla y en la taquilla del Fórum Metropolitano antes de cada sesión.
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