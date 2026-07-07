A Coruña podrá seguir el España-Bélgica del viernes en una pantalla gigante en la plaza de María Pita

El Concello de A Coruña instalará este viernes una pantalla gigante en la plaza de María Pita para que la afición pueda ver el España-Bélgica de cuartos de final del Mundial 2026.

La alcaldesa, Inés Rey, ha compartido el anuncio a través de sus redes sociales, en las que ha animado a la ciudadanía a acudir a María Pita a "animar" a la selección que dirige Luis de la Fuente.

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Desde el inicio de la Copa del Mundo, varias ciudades, entre ellas Santiago de Compostela, contaron con pantalla gigante para ver los partidos de La Roja. A Coruña se suma a esta iniciativa en los cuartos de final y volverá a instalar la pantalla gigante, como ya hizo en competiciones anteriores. El punto de encuentro será la plaza de María Pita a las 21.00 horas.