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A Coruña podrá seguir el España-Bélgica del viernes en una pantalla gigante en la plaza de María Pita

El partido de cuartos de final comenzará a las nueve de la noche

Aficionados de la selección española, en la plaza de María Pita en 2023 para ver la final del Mundail femenino

Aficionados de la selección española, en la plaza de María Pita en 2023 para ver la final del Mundail femenino / V. E.

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Ana Carro

A Coruña

El Concello de A Coruña instalará este viernes una pantalla gigante en la plaza de María Pita para que la afición pueda ver el España-Bélgica de cuartos de final del Mundial 2026.

La alcaldesa, Inés Rey, ha compartido el anuncio a través de sus redes sociales, en las que ha animado a la ciudadanía a acudir a María Pita a "animar" a la selección que dirige Luis de la Fuente.

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Desde el inicio de la Copa del Mundo, varias ciudades, entre ellas Santiago de Compostela, contaron con pantalla gigante para ver los partidos de La Roja. A Coruña se suma a esta iniciativa en los cuartos de final y volverá a instalar la pantalla gigante, como ya hizo en competiciones anteriores. El punto de encuentro será la plaza de María Pita a las 21.00 horas.

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