A Coruña rinde homenaje a Os Golfiños, los bañistas de Riazor que nunca faltan a su cita con el mar

En A Coruña hay un grupo de personas para las que el mar no entiende de estaciones. Mientras la mayoría espera al verano para pisar la arena, ellos y ellas acuden cada día a la playa de Riazor, haga frío, llueva o sople el viento. Son los conocidos como Os Golfiños. Desde hace décadas, este grupo de bañistas mantiene intacta una rutina que ha terminado por convertirse en una de las imágenes más reconocibles de la ciudad. Ahora, esa fidelidad al mar tiene un homenaje permanente. La escultura Valentina, creada por Miguel Couto, ya forma parte del paseo marítimo de A Coruña.

La pieza, realizada en bronce e inspirada en una de las integrantes del grupo, se encuentra junto a la playa, muy cerca del lugar donde estos bañistas se reúnen a diario. El artista concibió la obra después de observar al colectivo, al que definió como "una lección de vida".

La inauguració congregó este martes a los propios bañistas, familiares, vecinos y numerosos ciudadanos que quisieron asistir al reconocimiento. Durante el acto, el Ayuntamiento entregó una réplica de la escultura a los miembros del grupo presentes como recuerdo de este homenaje.

Inauguración de 'Valentina', la nueva obra en bronce de Miguel Couto / LOC

Más obras representativas

Con el encargo de Valentina por parte del Concello, Miguel Couto suma una nueva creación al patrimonio artístico de la ciudad. El escultor es también autor de Sardiña, dedicada a la noche de San Juan e instalada en la plaza de España en 2021, y de En feminino, inaugurada un año después en la plaza de Tabacos para rendir homenaje a las antiguas cigarreras de la Fábrica de Tabacos.

La alcaldesa, Inés Rey, presidió el acto acompañada por el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, y por el propio escultor. En su intervención, destacó el significado que este grupo ha adquirido para la ciudad. "A Coruña é unha cidade de mar, pero tamén unha cidade de historias humanas extraordinarias. Os Golfiños levan anos demostrando que a amizade, a saúde, o contacto coa natureza e as ganas de vivir non entenden de idade nin de estacións", afirmó.

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La regidora añadió que los bañistas "representan valores cos que toda a cidade se identifica: a perseveranza, o espírito de comunidade e a capacidade de gozar das pequenas cousas da vida". También puso en valor el trabajo de Miguel Couto al asegurar que "ten unha mirada singular sobre a Coruña" y que es capaz de convertir escenas cotidianas "en obras que permanecen para sempre na paisaxe urbana".